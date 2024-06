H σουηδική εταιρεία κάλεσε τους ιδιοκτήτες των Jesko να μην τις οδηγούν προσωρινά, μέχρι να βρεθεί η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά εντός της Αττικής Οδού.

Κεντρικό θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα φόρουμ για υπεραυτοκίνητα, παραμένει η ολική καταστροφή μίας Koenigsegg Jesko, το πρωί του Σαββάτου στην Ελλάδα. Το hypercar των 1.600 ίππων και των 3 εκατ. ευρώ έπιασε φωτιά στην Αττική Οδό και κάηκε ολοσχερώς. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Koenigsegg ζήτησε ό,τι απέμεινε από τη συγκεκριμένη Jesko να μεταφερθεί πίσω στη Σουηδία. Στόχος είναι εξεταστούν προσεκτικά τα... αποκαΐδια, μήπως διαπιστωθεί η αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μάλιστα η εταιρεία κάλεσε τους ιδιοκτήτες των υπολοίπων Jesko (εκτιμάται ότι έχουν παραδοθεί λιγότερα από 40 αυτοκίνητα από τα συνολικά 125 που θα κατασκευαστούν) να μην τις οδηγήσουν μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Jesko super car, valued at 4 million dollars burned to a crisp. Was it the heat in Athens or something else 🤔 pic.twitter.com/F87im04ADk