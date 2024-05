Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο Circuit de Catalunya.

Το Grand Prix Καταλονίας, ο έκτος γύρος του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP σηματοδότησε την επιστροφή του Πέκο Μπανάια στις νίκες. Ο Ιταλός της εργοστασιακής Ducati Lenovo έκανε σπουδαίο αγώνα, στον οποίο ήταν ταχύτατος και ταυτόχρονα έδειξε την ικανότητά του να αναλύει και να διαχειρίζεται τον αγώνα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά πέρασε τον Χόρχε Μαρτίν και τερμάτισε με μεγάλη διαφορά στην πρώτη θέση, αφήνοντας το πρωτοπόρο της βαθμολογία με την Pramac Ducati στη δεύτερη. Το βάθρο συμπλήρωσε ο για άλλη μία φορά εκπληκτικός Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati παρότι ξεκίνησε από τη 14η θέση.

Εκκίνηση

Με πολύ καλό καιρό και θερμοκρασία που έφτανε στους 50 βαθμούς στην επιφάνεια της ασφάλτου, οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στη σχάρα της εκκίνησης. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Πέκο Μπανάια από τη 2η θέση ξεκίνησε καλύτερα από όλους και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Πέδρο Ακόστα. Ο Μπραντ Μπίντερ βρέθηκε στην 3η θέση, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος όμως λίγο αργότερα τον πέρασε και ανέβηκε στην 3η θέση.

Ο poleman Αλέιξ Εσπαργκαρό δεν ξεκίνησε καλά και έπεσε στην 5η θέση ενώ ο Ραούλ Φερνάντεθ έπεσε ακόμα πιο πίσω, στην 6η θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ έκανε πρόοδο από τη 14η θέση και ανέβηκε στην 10η, πίσω από τους Μίλερ, Μπαστιανίνι και Μορμπιντέλι. Καταστροφική ήταν η εκκίνηση για τον Βινιάλες, που έπεσε στη 18η θέση.

Μάχη κορυφής

Ο Ακόστα είχε επιλέξει να βάλει μαλακό πίσω ελαστικό στην RC16, ελπίζοντας σε κάποιο πλεονέκτημα στους πρώτους γύρους. Ο νεαρός Ισπανός προσπάθησε να πιέσει τον Μπανάια στην πρώτη θέση, αλλά δεν κατάφερνε να περάσει. Αυτή η μάχη έδωσε στον Μαρτίν την ευκαιρία να τους φτάσει και να σχηματιστεί ένα γκρουπ τεσσάρων αναβατών, αν συνυπολογίσουμε τον Μπίντερ, που διεκδικούσε τη νίκη.

Ο Μαρτίν δεν είχε σκοπό να μείνει «έξω από το χορό» και επιτέθηκε στον Ακόστα. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας πέρασε τον συμπατριώτη του και έβαλε στο στόχαστρο τον Μπανάια, που πλέον ήταν ο μονααδικός αναβάτης μπροστά του. Ο Μαρτίν είχε την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα για να επιτεθεί και στον Μπανάια και να πάρει την πρώτη θέση, με 19 γύρους ακόμα να απομένουν μέχρι το τέλος.

Στο μεταξύ, ο Μαρκ Μάρκεθ είχε ανέβει στην 8η θέση αλλά είχε πλέον μπροστά του τον Φράνκο Μορμπιντέλι, τον οποίο δυσκολευόταν να περάσει και έμενε όλο και πιο πίσω από τη μάχη της κορυφής.

Η άνοδος του Ακόστα...

Ο Μαρτίν από τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά προσπάθησε να ανοίξει τη διαφορά από τους διώκτες του, αλλά ο Ακόστα δεν ήθελε να τον αφήσει να απομακρυνθεί. Ο αναβάτης της GasGas Tech3 επιτέθηκε άμεσα στον Μπανάια και τον πέρασε, για να ακολουθήσει κατά πόδας τον πρωτοπόρο.

Ο Μπανάια σε εκείνο το σημείο έδειχνε να μην μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό των δύο πρώτων και έμεινε αρκετά πιο πίσω, σε απόσταση μεγαλύτερη από ένα δευτερόλεπτο. Το μόνο καλό για τον Ιταλό πρωταθλητή ήταν ότι δεν ένιωθε απειλή από τον Μπίντερ, ο οποίος είχε μείνει άλλο ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω και δεχόταν έντονη πίεση από τον Εσπαργκαρό.

Ο αναβάτης της Aprilia ήταν σαφώς ταχύτερος σε εκείνο το σημείο και πέρασε, για να ανέβει στην 4η θέση. Η προσπέραση αυτή έδωσε και στον Ραούλ Φερνάντεθ την ευκαιρία να επιτεθεί και έτσι ο Μπίντερ είδε και δεύτερη Aprilia να τον περνάει και να τον ρίχνει στην 6η θέση.

... και η άδοξη πτώση

Το όνειρο του Ακόστα έσβησε ακριβώς στο μέσον του αγώνα, όταν ο ρούκι έχασε το μπροστινό της μοτοσικλέτας του και είχε πτώση, καταλήγοντας στην αμμοπαγίδα. Έτσι, ο Μαρτίν έμεινε μόνος του στην πρώτη θέση, με τον Μπανάια ένα δευτερόλεπτο πίσω του και μια ντουζίνα γύρους να απομένουν μέχρι το τέλος.

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Μαρκ Μάρκεθ είχε περάσει τον Μορμπιντέλι και αμέσως μετά πέρασε και τον Μπίντερ, για να ανέβει στην 5η θέση, πίσω από τον Ραούλ Φερνάντεθ. Ο Μάρκεθ ωστόσο είχε μείνει πάνω από 6 δευτερόλεπτα πίσω και το βάθρο έδειχνε να είναι δύσκολο.

Ο πρωταθλητής αντεπιτίθεται

Γνωρίζοντας ότι ο αγώνας είχε ακόμα δρόμο μπροστά του, ο Πέκο Μπανάια άρχισε αργά αλλά σταθερά να ανεβάζει το ρυθμό του και σιγά-σιγά να ροκανίζει τη διαφορά από τον Μαρτίν. Το ένα δευτερόλεπτο έγινε 8 δέκατα, μετά 7 δέκατα και μετά 6 δέκατα και ήταν φανερό ότι τίποτα δεν είχε τελειώσει.

Λίγο πιο πίσω, είχε σχηματιστεί μια τριπλή μάχη για την 3η θέση, ανάμεσα στους Εσπαργκαρό, Φερνάντεθ και Μάρκεθ. Το γκρουπ βρισκόταν εκτός εμβέλειας για κάτι παραπάνω, αφού βρισκόταν πάνω από 7 δευτερόλεπτα πίσω από τους πρωτοπόρους, αλλά οι διαφορές μεταξύ τους ήταν μικρές. Ο Μαρκ Μάρκεθ βρήκε την ευκαιρία και πέρασε τον Ρ. Φερνάντεθ και ανέβηκε στην 4η θέση.

Στο μεταξύ, ο Μπανάια εξαφάνισε τη διαφορά και έφτασε ακριβώς πίσω από τον Μαρτίν. Η μάχη πλέον ήταν για τη νίκη και είχε πολύ μεγάλη σημασία για τον Ιταλό, ο οποίος προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία. Ο Μπανάια κατάφερε να περάσει πέντε γύρους πριν από το τέλος και δεν ξανακοίταξε πίσω, αυξάνοντας διαρκώς τη διαφορά από τον Ισπανό.

Ισπανική μάχη βάθρου

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό βρισκόταν ακόμα στην 3η θέση αλλά πλέον ο Μ. Μάρκεθ τον πίεζε ασφυκτικά και απειλούσε να του πάρει το βάθρο μέσα από τα χέρια του στον τελευταίο ίσως αγώνα στην πατρίδα του. Ο Μάρκεθ ήταν ανελέητος και πέρασε τον συμπατριώτη του, για να ανέβει εκείνος στην 3η θέση.

Μέχρι το τέλος, η πρωτοπορία του Πέκο Μπανάια όχι απλώς δεν απειλήθηκε αλλά ο πρωταθλητής τερμάτισε με διαφορά 1,7 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Χόρχε Μαρτίν. Ο Μαρκ Μάρκεθ έδωσε επική μάχη με τον Εσπαργκαρό μέχρι το τέλος αλλά τελικά κατάφερε να πάρει την 3η θέση και να ανέβει στο βάθρο, αφήνοντας τον τοπικό ήρωα στην 4η. Ακολούθησαν οι Ντι Τζιαναντόνιο, Ρ. Φερνάντεθ, Α. Μάρκεθ, Μπίντερ, Κουαρταραρό και Ολιβέιρα.

Επόμενος αγώνας σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 31 Μαΐου-2 Ιουνίου στο Μουτζέλο.

Αποτελέσματα