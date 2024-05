Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Μονακό; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο όγδοος αγώνας της Formula 1 για το 2024 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μονακό. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 78 γύροι που ακολουθούν, αναμένονται με αγωνία.

Από την κορυφή θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Ο Μονεγάσκος πήρε την πρώτη του φετινή pole position και θέλει να ανέβει για πρώτη φορά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της πατρίδας του. Δίπλα του θα έχει τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος θέλει να χαλάσει το πάρτι του Λεκλέρ. Ο Μαξ Φερστάπεν εκκινεί από την 6η θέση και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί τον αγώνα του.

Time for one of the most special race days of the year ✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Pe3x5OZRTZ