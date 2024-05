H επίδοση του Μονεγάσκου οδηγού της Scuderia Ferrari το Σάββατο στο Πριγκιπάτο του Μονακό θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας της Formula 1.

To 1:10,270 στο τέλος του Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του GP Μονακό έδωσε στον Σαρλ Λεκλέρ την 24η pole position της καριέρας του. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari έλαμψε στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου και το απόγευμα της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να πάρει την πρώτη του νίκη στον εντός έδρας αγώνα του.

Η pole position πέρα από αγωνιστική σημασίας είναι και ιστορικής σημασίας. Αυτή ήταν 250η pole στην ιστορία της Scuderia Ferrari στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Πρόκειται για ένα μοναδικό επίτευγμα στα χρονικά του σπορ. Για την ιστορία, η πρώτη pole position της Ferrari στο σπορ ήρθε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας το 1951 δια χειρός Χοσέ-Φροϊλάν Γκονζάλεζ.

Another epic Formula 1 milestone 🙌



7️⃣3️⃣ years after our first, that’s our 2️⃣5️⃣0️⃣th pole position in the sport ❤️ pic.twitter.com/tn9CROX4JI