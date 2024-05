Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia πανηγύρισε τη νίκη σε ένα Σπριντ που έπεσαν τρεις διαφορετικοί αναβάτες από την πρώτη θέση.

Ο αγώνας Σπριντ του GP Καταλονίας για το MotoGP στο Circuit de Catalunya ήταν ένας από τους πιο επεισοδιακούς και ανατρεπτικούς της χρονιάς. Ο poleman Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia κέρδισε τελικά μέσα στην έδρα του, αφού όμως είδε ούτε έναν ούτε δύο αλλά τρεις διαφορετικούς πρωτοπόρους να πέφτους και να εγκαταλείπουν μπροστά του. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati έκανε άλλη μία μαγική ανάκαμψη και ξεκινώντας από τη 14η θέση τερμάτισε στη δεύτερη, ενώ ο Πέδρο Ακόστα της GasGas Tech3 πήρε την τρίτη θέση.

Ανατρεπτική εκκίνηση

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μπανάια ξεκίνησε καλύτερα από όλους και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Ακόστα, που έκανε πολύ καλή εκκίνηση. Ο Εσπαργκαρό έχασε αρκετές θέσεις και έπεσε 5ος, πίσω από τους Ραούλ Φερνάντεθ και Μπίντερ. Ο Χόρχε Μαρτίν κέρδισε μόνο μία θέση και ήταν 6ος, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ ανέβηκε στην 8η θέση, πίσω από τον Μπαστιανίνι.

Ο Πέρδρο Ακόστα ήταν πολύ γρήγορος και αποφασιστικός και πέρασε τον Μπανάια για την πρώτη θέση. Ο Μπανάια αντεπιτέθηκε και ξαναπήρε την πρωτιά αλλά ο Ακόστα ξαναπροσπάθησε και ξανανέβηκε στην πρώτη θέση. Δεν έμεινε εκεί για πολύ, όμως, αφού λίγο αργότερα τον πέρασε ο Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος σε εκείνο το σημείο ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πίστα.

Το άδοξο τέλος μιας μεγάλης έκπληξης

Έχοντας αφήσει αρκετά πίσω του τον Ακόστα στη 2η θέση και τον Μπίντερ στην 3η, ο Φερνάντεθ άρχισε να φτιάχνει μια σημαντική διαφορά στην κορυφή. Ο Μπανάια δυσκολευόταν να ακολουθήσει το ρυθμό των τριών πρώτων ενώ πλέον τον ακολουθούσαν από κοντά οι Μαρτίν και Μάρκεθ.

💥 @25RaulFernandez HAS CRASHED OUT OF THE LEAD!



A major blunder just when he was starting to pull away 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/fiphDLUS2d May 25, 2024

Ο Ραούλ Μαρτίνεθ έδειχνε άτρωτος στην πρώτη θέση, αλλά δεν ήταν. Ο νεαρός Ισπανός ήταν ταχύτατος, αλλά δεν απέφυγε το λάθος και στον 5ο γύρο του αγώνα έκανε το λάθος, είχε πτώση και ο αγώνας του ολοκληρώθηκε άδοξα στην αμμοπαγίδα.

Αλλαγές θέσεων παντού

Έτσι, για λίγο στην πρωτοπορία έμεινε ο Πέδρο Ακόστα, τον οποίο όμως κυνηγούσε ο Μπραντ Μπίντερ. Σε αυτόν τον «εμφύλιο» των ΚΤΜ, επικράτησε ο Νοτιοαφρικανός, ο οποίος πέρασε τον ρούκι της GasGas και άρχισε να απομακρύνεται. Ούτε αυτός όμως απέφυγε το λάθος και έγινε ο δεύτερος πρωτοπόρος που τελείωσε τον αγώνα του στην αμμοπαγίδα.

Η πρώτη θέση πέρασε στα χέρια του Μπανάια, ο οποίος είχε πλέον πίσω του τον Εσπαργκαρό, ο οποίος είχε περάσει τον Ακόστα. Από κοντά όμως ακολουθούσαν οι Μ. Μάρκεθ και ο Μαρτίν, που δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη – αν και από τη μοτοσικλέτα του Μάρκεθ έλειπε ένα από τα εμπρός πτερύγια, που έσπασε σε μια επαφή στην εκκίνηση.

Η «κατάρα» των πρωτοπόρων

Ο Πέκο Μπανάια έπειτα από πολλούς μήνες ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει μια νίκη σε αγώνα Σπριντ αλλά στον τελευταίο γύρο τον χτύπησε η «κατάρα» των πρωτοπόρων αυτού του αγώνα. Ενώ είχε φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας από τον Εσπαργκαρό, είχε πτώση λίγες στροφές πριν από τον τερματισμό και εγκατέλειψε.

MORE AND MORE DRAMA 🤯@PeccoBagnaia crashes out of the lead in the last lap as @marcmarquez93 takes 2nd from @37_pedroacosta 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/ESJQCAvxEb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Επομένως, η νίκη έπεσε στα χέρια του Αλέιξ Εσπαργκαρό σαν ώριμο φρούτο, με τον Ισπανό της Aprilia να πανηγυρίζει τη νίκη μέσα στο σπίτι του, όπως και πέρυσι. Ο Μάρκεθ σε εκείνο το σημείο έδινε μάχη με τον Πέδρο Ακόστα και μόλις είχε περάσει, για να πάρει τελικά τη 2η θέση, μπροστά από τον ρούκι. Ο Χόρχε Μαρτίν στην 4η θέση ήταν ο πραγματικός κερδισμένος, αφού αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα, και ακολούθησαν οι Μπαστιανίνι, Ντι Τζιαναντόνιο, Μίλερ, Βινιάλες και Μπετζέκι.

Το Grand Prix της Κυριακής θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Michelin