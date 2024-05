Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ήταν εντυπωσιακά γρήγορος στις κατατακτήριες του GP Καταλονίας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Καταλονίας, του έκτου φετινού αγώνα για το MotoGP, ήταν και φέτος υπόθεση του Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia κυριάρχησε και κατέκτησε την pole position, γράφοντας μάλιστα νέο ρεκόρ γύρου στην αγαπημένη του πίστα. Ο Εσπαργκαρό, στον τελευταίο ίσως αγώνα του στη Βαρκελώνη, αφού ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το MotoGP, άφησε στη 2η θέση τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo και στην 3η θέση τον Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ.

⏱️@AleixEspargaro TAKES A FAIRYTALE POLE IN BARCELONA! ⏱️



The Spaniard shines at home with his record-breaking pole! 💥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/jh8L5LZEcr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Q1

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων έχει αυξημένο ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι για δεύτερο αγώνα στη σειρά σε αυτό βρίσκονται ονόματα όπως αυτό του Μαρκ Μάρκεθ. Η Ducati του Ισπανού όμως ήταν μόνο μία από τις τέσσερις που πήραν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, καθώς μαζί του ήταν ο μικρός αδελφός του, Άλεξ Μάρκεθ, και οι δύο αναβάτες της VR46, οι Μάρκο Μπετζέκι και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο.

Η έκπληξη ήταν ότι ο ταχύτερος μετά την πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών δεν ήταν κάποιος αναβάτης της Ducati αλλά ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Aprilia της Trackhouse, με πολύ μικρή διαφορά μπροστά από τους Μαρκ Μάρκεθ, Φάμπιο Κουαρταραρό, Άλεξ Μάρκεθ και Μιγκέλ Ολιβέιρα.

DIGGIA! 🔥🔥🔥



A 1:38.208 drives the Italian to top spot! 🚀



And @marcmarquez93 is down in 3rd 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/o5zyGDPJEh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Οι αναβάτες βέβαια έκαναν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, που καθόρισε τους δύο που προκρίθηκαν στο Q2. Οι χρόνοι βελτιώθηκαν σημαντικά και μάλιστα έσπασε το ρεκόρ πίστας, που έθεσε το απόγευμα της Παρασκευής ο Αλέιξ Εσπαργκαρό. Για την ακρίβεια το συνέτριψε ο εντυπωσιακός Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, που πήρε την πρώτη θέση, μπροστά από τον Ραούλ Φερνάντεθ, ο οποίος επίσης έκανε χρόνο κάτω από το χθεσινό ρεκόρ. Οι δύο τους πήραν τα εισιτήρια για το Q2 ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ έμεινε στην 4η θέση και θα εκκινήσει τους αγώνες από τη 14η θέση.

Q2

Έχοντας δει αυτούς τους εκπληκτικούς χρόνους ήδη από το Q1, το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων αναμενόταν τουλάχιστον... εκρηκτικό. Η πρόβλεψη αποδείχτηκε ακριβής από τις πρώτες γρήγορες προσπάθειες των αναβατών, με τον Πέκο Μπανάια να ανεβαίνει στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τον εντυπωσιακό Πέδρο Ακόστα και τον Χόρχε Μαρτίν, που έμεινε στην τρίτη θέση.

Οι αναβάτες έκαναν και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια με φρέσκο πίσω ελαστικό, που θα ήταν αυτή που θα έκρινε την pole position, τις θέσεις στην πρώτη σειρά και φυσικά τις υπόλοιπες θέσεις εκκίνησης της υπόλοιπης 12άδας. Η ευκαιρία δεν ήρθε ποτέ για τον Χόρχε Μαρτίν, που είχε πτώση και η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε στην αμμοπαγίδα, μαζί με τον ομόσταβλό του στην Pramac Φράνκο Μορμπιντέλι, που έπεσε στην ίδια στροφή λίγα δευτερόλεπτα αργότερα.

HIGH DRAMA! 💥@88jorgemartin and @FrankyMorbido12 are in the gravel trap in the same spot in the worst possible moment of Q2 😮#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/UeVl3ATm8q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 25, 2024

Ο «άρχοντας» της Καταλονίας, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia ήταν αυτός που στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε έναν εκπληκτικό γύρο για να πάρει την pole position, ταυτόχρονα με το απόλυτο ρεκόρ γύρου στο Circuit de Catalunya. Ο Πέκο Μπανάια έμεινε στη 2η θέση και ο Μπραντ Μπίντερ με την ΚΤΜ πήρε την 3η θέση και συμπλήρωσε την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Ακόστα, Ντι Τζιαναντόνιο, Μαρτίν, Ρ. Φερνάντεθ, Ρινς, Μίλερ, Μορμπιντέλι, Μπαστιανίνι και Βινιάλες.

Ο αγώνας Σπριντ θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας

Φωτογραφία: Aprilia