Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό θα ολοκληρώσει την καριέρα του στο MotoGP στο τέλος της σεζόν του 2024, βάζοντας τέλος σε μια λαμπρή πορεία.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ανακοίνωσε ότι θα ολοκληρώσει την μακρόχρονη καριέρα του στο MotoGP στο τέλος της σεζόν του 2024. Σε μια ειδική συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα στη Βαρκελώνη, ο 34χρονος Ισπανός αναβάτης της Aprilia επιβεβαίωσε ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της χρονιάς στη Βαλένθια.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την απόσυρσή μου ως αναβάτης πλήρους απασχόλησης. Πέρασα 20 υπέροχα χρόνια σε αυτό το paddock και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί με την Aprilia. Γράψαμε ιστορία και αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Έχω διασκεδάσει τόσο πολύ και έχουμε δημιουργήσει μια απίστευτη ομάδα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, σε μια πίστα που μου αρέσει και όπου είμαι γρήγορος, και απομένουν ακόμη πολλοί αγώνες μέχρι τη Βαλένθια για να είμαστε ανταγωνιστικοί», δήλωσε ο Εσπαργκαρό, συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του, και συμπλήρωσε «Είμαι πολύ χαρούμενος. Υπάρχουν πολλοί αναβάτες στον κόσμο που έχουν κερδίσει πολύ περισσότερα από μένα. Αλλά έδωσα ό,τι είχα. Ίσως οι άλλοι αναβάτες, σαν δώρο, να με αφήσουν να κερδίσω αυτό το Σαββατοκύριακο!».

Η καριέρα του Αλέιξ Εσπαργκαρό στο MotoGP ξεκίνησε το 2009 όταν αντικατέστησε τον Μίκα Κάλιo στην Pramac Ducati. Αφού αγωνίστηκε για τέσσερις αγώνες, έγινε πλήρες μέλος της ομάδας το 2010. Μετά από μια καλή πρώτη σεζόν, βρέθηκε 14ος στο πρωτάθλημα, αλλά δεν κατάφερε να διατηρήσει θέση στο MotoGP για το 2011 και επέστρεψε στην κατηγορία Moto2.

Το 2012, επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία με την ομάδα Aspar στην Aprilia CRT. Μετά από δύο επιτυχημένες σεζόν, προχώρησε στην ομάδα Forward Racing Yamaha το 2014, όπου κέρδισε την 7η θέση στο πρωτάθλημα. Το 2015, εντάχθηκε στην εργοστασιακή ομάδα της Suzuki, όπου βοήθησε στην ανάπτυξη της GSX-RR σε μοτοσικλέτα-νικητή.

Το 2017, μετακόμισε στην Aprilia και καθιερώθηκε ως ηγετική φιγούρα της ομάδας, βοηθώντας να μετατραπεί η RS-GP σε ανταγωνιστική μοτοσικλέτα. Το 2022, κέρδισε την πρώτη του νίκη σε οποιαδήποτε κατηγορία Grand Prix Αργεντινής και ακολούθησαν δύο ακόμη νίκες το 2023.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας μεγάλης καριέρας και την έναρξη της αναζήτησης της Aprilia για τον αντικαταστάτη του, με κυριότερους υποψηφίους τους Ενέα Μπαστιανίνι και Χόρχε Μαρτίν.

"I gave everything that I had"

