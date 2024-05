O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Πριγκιπάτο του Μονακό.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μονακό της Formula 1 με το FP2 να έχει επίσης διάρκεια 60 λεπτά. Παρά την απειλή της βροχής, η διαδικασία διεξήχθη υπό στεγνές συνθήκες κι αυτό επέτρεψε στις ομάδες να ακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμά τους. Επειδή οι κατατακτήριες δοκιμές έχουν τεράστια σημασία στο Μονακό, οι ομάδες και οι οδηγοί επικεντρώθηκαν στην ταχύτητα των μονοθεσίων τους στον ένα γύρο.

Ταχύτερος στο FP2 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος ήταν ένα επίπεδο πάνω από όλους τους υπόλοιπους και με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:11,278 και δείχνει εξαιρετικά γρήγορος. Ο μόνος που κατάφερε να τον πλησιάσει ήταν ο πρωτοπόρος του FP1, Λιούις Χάμιλτον, με τον οδηγό της Mercedes-AMG να έχει μία από τις καλύτερες Παρασκευές του φέτος. Η διαφορά του από τον μελλοντικό του teammate ήταν 0,188 δευτερόλεπτα.

Στην 3η θέση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με τη σαφώς βελτιωμένη Aston Martin AMR24. O Ισπανός σημείωσε μια ικανοποιητική προσπάθεια και ήταν 0,475 δλ μακριά από τον Λεκλέρ. Προβληματισμένος μετά και τη δεύτερη περίοδο δοκιμών ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός δεν φαίνεται προς ώρας να έχει την ταχύτητα του Λεκλέρ και η μεταξύ τους διαφορά ήταν άνω του μισού δευτερολέπτου.

📻 "I’m jumping like a kangaroo, man. I’m getting headaches"



Max ain't happy right now but he's still third fastest #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wDJxyhvJGr — Formula 1 (@F1) May 24, 2024

Ακολούθησε ο Λάντο Νόρις της McLaren MCL38 η οποία δεν είναι ξεκάθαρο πού βρίσκεται ακριβώς από πλευράς ταχύτητας. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν στην 6η θέση ενώ την ταχύτητα της Aston Martin επιβεβαίωσε ο 7ος Λανς Στρολ. Ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB20 ήταν 8ος ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams και Τζορτζ Ράσελ με Mercedes.

Σε αντίθεση με το FP1 δεν είδαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας. Ωστόσο η πλειονότητα των οδηγών είχε μικροεπαφές με τις μπαριέρες, δίχως όμως να συμβεί κάτι δραματικό.

The barriers are getting a lot of love this session 😵#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/AHpplN6JbB — Formula 1 (@F1) May 24, 2024

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο, 25/5, με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στις 13:30 ώρα Ελλάδος.

After limited running in FP1, Pierre Gasly is chewing up the tarmac in FP2 👍#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/FRULsJAnWN — Formula 1 (@F1) May 24, 2024

Αποτελέσματα FP2 GP Μονακό

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari Press Office