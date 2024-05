Ένα ατύχημα που μπορεί να είχε σοβαρές συνέπειες, αποφεύχθηκε χάρη στα εντυπωσιακά αντανακλαστικά του Ιζάκ Χατζάρ.

Το τούνελ είναι ένα από τα λίγα σημεία που τα μονοθέσια αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες στο σιρκουί πόλης του Μονακό. Κατά τις κατατακτήριες δοκιμές για τη Formula 2, το μονοθέσιο της Rodin Motorsport που οδηγούσε ο Ιάπωνας Ριτόμο Μιγιάτα ακινητοποιήθηκε μέσα στο τούνελ, κοντά στη δεξιά μπαριέρα.

Το σημείο όμως δεν ήταν ορατό για τα μονοθέσια που ακολουθούσαν και ο Ισάκ Χατζάρ της Campos Racing κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Ευτυχώς ο Γάλλος επέδειξε εντυπωσιακά αντανακλαστικά και απέφυγε για λίγα εκατοστά τη σύγκρουση που θα είχε σοβαρές συνέπειες.

That was a horrible moment in #F2 at Monaco as Hadjar just missed the slowing Miyata in the tunnel blindspot by millimetres.



Definitely would have been a plane crash.#MonacoGP pic.twitter.com/dOeIQc4owW