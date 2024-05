Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1 Μάριο Αντρέτι, σχετικά με την απόρριψη εισόδου της Andretti Global στο σπορ.

Νέες διαστάσεις παίρνει η προσπάθεια της Andretti Global να γίνει η 11η ομάδα της Formula 1 τα επόμενα χρόνια. Η αμερικανική ομάδα του Μάικλ Αντρέτι προσπαθεί τα τελευταία δύο χρόνια να πάρει το πράσινο φως και εισέλθει στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ. Μετά το Grand Prix Μαϊάμι, υπήρξε συνάντηση μεταξύ του πρώην πρωταθλητή της Formula 1, Μάριο Αντρέτι, με τον CEO του σπορ Στέφανο Ντομενικάλι και τον CEO της Liberty Media (ιδιοκτήτρια της F1), Γκρεγκ Μαφέι.

Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε εάν υπήρξε η οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης που είχαν. Όλα όμως άλλαξαν οι δηλώσεις του Μάριο Αντρέτι στο NBC οι οποίες προκαλούν σοκ.

«Μου ζητήθηκε να πάω στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουμε (την είσοδο της Andretti στην F1). Προσπαθούσα να εξηγήσω κάποια πράγματα στον Στέφανο (Ντομενικάλι) όταν ο κ. Μαφέι διέκοψε τη συζήτηση και είπε: “Μάριο, θέλω να σου πω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε ο Μάικλ (Αντρέτι) να μην μπει ποτέ στη Formula 1”. Δεν μπορούσα να πιστέψω τα λόγια του. Με προσγείωσε απότομα. Δεν γνώριζα πως το ζήτημα ήταν τόσο προσωπικό. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν σαν να διαπερνούσε μια σφαίρα την καρδιά μου», είπε ο Αμερικανός.

Τον περασμένο Οκτώβριο η FIA έδωσε έγκριση στην Andretti Global ώστε να εισέλθει στη Formula 1. Ωστόσο η FOM «έκλεισε» την πόρτα στην αμερικανική ομάδα με τις αιτιολογίες της να προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα του RACER, ο Μαφέι αρνήθηκε αυτή την εκδοχή των γεγονότων. Αντιθέτωw, ισχυρίστηκε ότι ο Αντρέτι ήταν αυτός που τον προσέγγισε ώστε να συζητήσουν διάφορα θέματα.

Παρά τη συνεχή αντίσταση, η Andretti Global συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της ώστε να εισέλθει στο grid το 2026. Πρόσφατα εγκαινίασε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον της Μ. Βρετανίας, ενώ έχει προσλάβει τον τέως τεχνικό διευθυντή της F1, Πατ Σίμοντς, ως ειδικό σύμβουλο.

