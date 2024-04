H αμερικανική ομάδα έκανε ακόμη ένα βήμα ώστε να εισέλθει στον κόσμο της Formula 1 με το νέο της εργοστάσιο στη Μ. Βρετανία.

Δεν το βάζει κάτω η Andretti Global και συνεχίζει τις προσπάθειές της για να κερδίσει μια θέση στη Formula 1. H αμερικανική ομάδα του Μάικλ Αντρέτι «είδε» την πόρτα κλειστή από την FOM πριν από μερικούς μήνες, παρά το γεγονός πως είχε πάρει τη σχετική άδεια από την FIA.

To σενάριο να δούμε την Andretti στη Formula 1 είναι υπαρκτό και οι διεργασίες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Παρά το «Όχι» από την FOM, το σχέδιο της ομάδας του Μάικλ Αντρέτι συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς.

Η Andretti Global ολοκλήρωσε τη μετάβασή της στη νέα της βάση στη Μ. Βρετανία δίπλα στην πίστα του Σίλβερστον. Οι εγκαταστάσεις 40.000 τετραγωνικών μέτρων θα φιλοξενούν σημαντικά τμήματα της αγωνιστικής ομάδας, όπως για παράδειγμα αυτά της αεροδυναμικής και της μηχανολογίας.

Το τμήμα σχεδιασμού θα βρίσκεται επίσης στο εργοστάσιο του Σίλβερστον, ωστόσο η συναρμολόγηση των μονοθεσίων θα πραγματοποιείται στη νέα βάση που είναι υπό κατασκευή στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ. Ορισμένοι τομείς της έρευνας και εξέλιξης θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της General Motors στη Σαρλότ των ΗΠΑ.

«Η Formula 1 είναι η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαστε σε πολλά πρωταθλήματα, όμως η Formula 1 είναι στην κορυφή. Γι’ αυτό πιστεύω πως για την ομάδα μας θα είναι κάτι το τεράστιο. Θα ολοκληρώσει το στόχο μας να είμαστε σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα του πλανήτη. Είναι ένας μεγάλος στόχος τον οποίο έχουμε εδώ και χρόνια. Δημιουργούμε μια φανταστική ομάδα και θα είναι κάτι το μοναδικό για τη Formula 1. Φτιάχνουμε την ομάδα από το μηδέν και έχουμε μεγάλα μυαλά που εργάζονται πάνω σε αυτό», είπε ο Μάικλ Αντρέτι.

Σε περίπτωση που η Andretti πάρει άδεια συμμετοχής στη Formula 1 ως η 11η ομάδα, τότε ο στόχος παραμένει να βρίσκεται στο grid το 2026. Το πλάνο περιλαμβάνει τη χρήση των μονάδων ισχύος της Renault για δύο χρόνια πριν μεταβεί στους εργοστασιακούς κινητήρες της Cadillac από το 2028.

