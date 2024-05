Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον έκτο αγώνα του στο 2024, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Καταλονίας το τριήμερο 24-26 Μαΐου στην πίστα της Βαρκελώνης.

Η πίστα εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 1995 και φιλοξενεί το Grand Prix Καταλονίας. Έχει μήκος 4,66 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία που βρίσκεται μεταξύ των στροφών 14 και 1 έχει μήκος 1.047 μέτρα.

Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 24 γύρους. Πολυνίκης στο Grand Prix Καταλονίας είναι ο Βαλεντίνο Ρόσι με 10 νίκες. Ο αναβάτης που κατέκτησε τη νίκη το 2023 ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό.

Στον αγώνα του Λε Μαν, ο Χόρχε Μαρτίν πήρε τη νίκη τόσο στο σπριντ όσο και στο Grand Prix, κάτι το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει το προβάδισμά του στη βαθμολογία. Πλέον πίσω του βρίσκονται οι Πέκο Μπανάια και Μαρκ Μάρκεθ, οι οποίοι δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα περάσουν στην αντεπίθεση στον αγώνα της Καταλονίας.

Το Grand Prix Καταλονίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα GP Καταλονίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Μαΐου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 25 Μαΐου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 26 Μαΐου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Gold & Goose/Redbullcontentpool.com