Η ιταλική ομάδα θέλει να γίνει η κυρίαρχη δύναμη στη Formula 1 και γι’ αυτό αναθεωρεί το πλάνο αναβαθμίσεών της για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η όρεξη της Scuderia Ferrari «άνοιξε» μετά το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια της Formula 1. Η ιταλική ομάδα παρουσίασε το πολυαναμενόμενο πακέτο αναβαθμίσεών της στην Ίμολα που την έφερε πιο κοντά στην κορυφή.

Παρά τις αρχικές της φιλοδοξίες, δεν κατάφερε να ξεπεράσει σε απόδοση της Red Bull Racing και McLaren Racing, ωστόσο η μεταξύ τους διαφορά είναι μηδαμινή. Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε την 3η θέση στον αγώνα της Κυριακής και τερμάτισε μόλις 7 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, εστίασε στον «πόλεμο» αναβαθμίσεων που αναμένεται από εδώ και πέρα στο 2024. Ο Γάλλος αποκάλυψε μάλιστα πως η ομάδα του θα αναθεωρήσει το πρόγραμμα αναβαθμίσεων.

«Αυτό που είναι αλήθεια είναι πως βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που πρέπει να επισπεύσουμε την εξέλιξη του μονοθεσίου μας. Εάν μια ομάδα φέρει πακέτο αναβαθμίσεων έναν αγώνα νωρίτερα μπορεί να πάει από την 5η θέση στην 1η θέση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να φέρουμε πιο γρήγορα αναβαθμίσεις. Θα είναι κρίσιμη η επόμενη χρονική περίοδος. Πρέπει να δώσουμε βάση γιατί πλέον κυνηγάμε τα τελευταία δέκατα του δευτερολέπτου. Δεν είναι πλέον η διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε πως όλα όσα φέρνουμε λειτουργούν σωστά. Αυτό θα παίξει τεράστιο ρόλο στους επόμενους αγώνες», είπε ο Γάλλος.

Με δεδομένο πως πλέον τρεις ομάδες θα είναι σε θέση να διεκδικούν από εδώ και πέρα νίκες, ο Βασέρ πιστεύει πως αυτό μόνο καλό θα κάνει στη Formula 1: «Όταν έχεις τρεις ομάδες να μάχονται και να παλεύουν, κάθε επιπλέον δέκατο του δευτερολέπτου κάνει τη διαφορά. Σε κάθε αγώνα θα έχουμε ανταγωνισμό. Το στήσιμο των μονοθεσίων θα είναι κρίσιμης σημασίας στον επόμενο αγώνα στο Μονακό, όπως επίσης και η επίδοση των οδηγών. Αυτό είναι καλό για την F1 και το πρωτάθλημα. Τρεις ομάδες τις χωρίζουν 7 δευτερόλεπτα στον τερματισμό. Αυτό ισοδυναμεί με λιγότερο από ένα δέκατο στο γύρο».

