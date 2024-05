Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη θρυλική Ίμολα.

Το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, ο έβδομος αγώνας της Formula 1 για το 2024 ξεκίνησε με το διάρκειας 60 λεπτών FP1. Ομάδες και οδηγοί στην ηλιόλουστη Ίμολα είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα αναβαθμισμένα τους μονοθέσια σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που είναι πιθανό να αλλάξει την πορεία της σεζόν.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με την αναβαθμισμένη Ferrari SF-24. O Μονεγάσκος έκανε την ταχύτερη του επίδοση με τη μαλακή γόμα ελαστικών και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:16,990. Δεύτερος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος ήταν 0,104 δευτερόλεπτα πίσω από τον οδηγό της Ferrari και 26 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον τρίτο Κάρλος Σάινθ.

Μόνο ιδανικό δεν ήταν το ξεκίνημα του τριημέρου για τη Red Bull Racing. Οι οδηγοί της αυστριακής ομάδας δυσκολεύτηκαν με την RB20, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός ήταν πολύ γρήγορος στον πρώτο και στον τρίτο τομέα της πίστας όμως η ισορροπία του μονοθεσίου του ήταν τέτοια που τον οδήγησε σε δύο λάθη και εξορμήσεις εκτός πίστας.

It's really not Max's day so far 👀



Another quick lap goes begging as the Red Bull slides through the gravel at Acque Minerali in the dying seconds of the session#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/CAF2KTM8gg