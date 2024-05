Με ηλεκτρικό στην Ευρώπη το καλοκαίρι; Ο διαδραστικός χάρτης με όλα τα σημεία φόρτισης

Πού θα βρείτε και πώς θα χρησιμοποιήσετε το διαδραστικό χάρτη TENtec που περιλαμβάνει όλα τα σημεία φόρτισης αλλά και ανεφοδιασμού σε εναλλακτικά καύσιμα.

Η αυτονομία παραμένει αναμφίβολα ο μεγάλος... πονοκέφαλος όσων οδηγούν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς οι σταθμοί φόρτισης δεν αυξάνονται ανάλογα με τον αριθμό των EV που κυκλοφορούν στους δρόμους. Ένα μεγάλο ταξίδι προϋποθέτει πολύ λεπτομερή προγραμματισμό των στάσεων για φόρτιση της μπαταρίας, προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα στη διαδρομή.

Ειδικά για όσους βγουν εκτός συνόρων, μπορεί να εξελιχθεί σε... ταξίδι στο άγνωστο. Σε ορισμένες χώρες - όπως η Ολλανδία - υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δημόσιοι σταθμοί φόρτισης ενώ σε άλλες - όπως η Ελλάδα - το δίκτυο βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του.

🔌🚗 Locating recharging points for your electric vehicle has never been easier.



The TENtec interactive map contains extensive information on the recharging points installed across 🇪🇺, including their kWh and power type.



See more in the interactive map→https://t.co/wMWJ7Laquv pic.twitter.com/GgGHFFB775