Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο πρωταγωνιστής στο Grand Prix Γαλλίας του MotoGP στη θρυλική πίστα του Λε Μαν παίρνοντας μια φανταστική νίκη με εντυπωσιακό τρόπο.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε ο πέμπτος αγώνας του MotoGP για το 2024, το Grand Prix Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του αγώνα και τις προσδοκίες των χιλιάδων θεατών που κατέκλεισαν την πίστα του Λε Μαν. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing εκκίνησε από την pole position και έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα τακτικής για να πάρει τη νίκη και έκανε το δύο στα δύο μετά και την κατάκτηση του Αγώνα Σπριντ το Σάββατο.

Ο Ισπανός έδωσε τεράστια μάχη για 27 γύρους με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια, και σε αντίθεση με τη Χερέθ, δεν είχε πτώση, έκανε το κρίσιμο προσπέρασμα στον 21ο γύρο και πήρε τη νίκη. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος είχε εξαιρετικό ρυθμό και κατάφερε να κάνει προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο στον Μπανάια για να πάρει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα εκκινώντας εκτός 10άδας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν στο παιχνίδι της νίκης, όμως δεν είχε την ευκαιρία στον τελευταίο γύρο να κάνει την επίθεση που ήθελε.

Martinator completes the dream double in Le Mans! 🥇 🥇@88jorgemartin takes his second victory of the weekend! 😎#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/SGRzVBy5iF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση, ο Μπανάια έκανε το σωστό πέταγμα και πήρε άμεσα την πρωτοπορία με τους Μαρτίν και Εσπαργκαρό να τον ακολουθούν. Σε αντίθεση με τον Αγώνα Σπριντ, ο Μαρκ Μάρκεθ κέρδισε πέντε θέσεις και είχε ανέβει 8ος, πίσω από τον Μπαστιανίνι.

Ο Μαρτίν ήθελε να επιτεθεί στον Μπανάια αλλά δεν μπορούσε να περάσει. Την ίδια στιγμή ο Ακόστα πέρασε τον Βινιάλες και ήταν 5ος. Στον τρίτο από τους 27 γύρους ο Πέδρο Ακόστα έκανε το πρώτο του μεγάλο λάθος στη σύντομη καριέρα του στο MotoGP. Στην προσπάθειά του να περάσει τον Ντι Τζιαναντόνιο για την 4η θέση έχασε το εμπρός ελαστικό και κατέληξε στην αμμοπαγίδα της στροφής 8.

Στον τέταρτο γύρο έπεσε ο Μπετζέκι στη στροφή 6 ενώ έδινε μάχη με τον Μπαστιανίνι και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Κουαρταραρό να ανέβει στην 8η θέση. Πιο μπροστά ο Μπανάια είχε τον Μαρτίν κολλημένο πίσω του, με τον Ισπανό να παίζει το παιχνίδι της υπομονής.

Τα πράγματα σταθεροποιήθηκαν όχι όμως για πολύ. Ο Μάρκεθ έβλεπε τους πρωτοπόρους να απομακρύνονται και ξεκίνησε την επίθεσή του στον Βινιάλες για την 5η θέση στον 7ο γύρο. Στο ξεκίνημα του 8ου γύρου ο Εσπαργκαρό έκανε λάθος στη στροφή 1 και έχασε επαφή με τους Μπανάια και Μαρτίν. Σε εκείνο το σημείο άρχισε να πιέζει όλο και περισσότερο ο αναβάτης της Pramac Racing στον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Στο 10ο γύρο τα σύννεφα είχαν γίνει ιδιαίτερα απειλητικά πάνω από το Λε Μαν και οι πιθανότητες είχαν αυξηθεί σημαντικά. Ο Ντι Ντιαναντόνιο αποφάσισε να επιτεθεί και προσπέρασε τον Εσπαργκαρό για την 3η θέση και ένα γύρο αργότερα εχασε θέση από τους Βινιάλες και Μ. Μάρκεθ. Όλοι τους ήθελαν να βελτιώσουν το ρυθμό τους, καθώς ο Μπανάια μπροστά έδειχνε πιο δυνατός από ποτέ και είχε υπό έλεγχο τον Μαρτίν στο μισό δευτερόλεπτο. Στο 12ο γύρο ο Μπαστιανίνι στη στροφή 9 πέρασε τον Εσπαργκαρό και αμφότεροι βγήκαν εκτός πίστας. Όμως ο Ιταλός δέχθηκε ποινή Long Lap Penalty καθώς έκοψε το σικέιν στροφών 9-10.

Στα μισά του αγώνα ο Μπανάια είχε πίσω του τους: Μαρτίν, ντι Τζιαναντόνιο, Βινιάλες, Μ. Μάρκεθ, Μπαστιανίνι, Κουαρταραρό, Εσπαργκαρό, Ολιβέιρα και Μορμπιντέλι.

Not what @Bestia23 was hoping for after his battle with @AleixEspargaro 😱



He serves a long lap penalty for taking a shortcut at T10 ⚠️#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/3IquwrjDV3 May 12, 2024

Στο 14ο γύρο ο Μάρκεθ έκανε την κίνησή του και πέρασε τον Βινιάλες για την 4η θέση. Σε εκείνο το σημείο η διαφορά του από τον πρωτοπόρο Μπανάια ήταν στα 2 δευτερόλεπτα. Ο 6ος πλέον Κουαρταραρό είχε δημιουργήσει ένα τρενάκι πίσω του και έδειχνε διατεθημένος να παλέψει σκληρά για ένα καλό αποτέλεσμα.

Στο 17ο γύρο ξεκίνησε μια μεγάλη μάχη για το βάθρο. Ο Μάρκεθ επιτέθηκε στον Ντι Τζιαναντόνιο, όμως ο Ιταλός αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι». Αυτό επέτρεψε στον Βινιάλες να πλησιάσει σημαντικά όμως η διαφορά από τους Μπανάια-Μαρτίν αυξήθηκε κι άλλο. Σε εκείνο το σημείο «ράγισαν» οι καρδιές των χιλιάδων Γάλλων καθώς ο Φάμπιο Κουαρταραρό είχε πτώση στη στροφή 9 από την 6η θέση και εγκατέλειψε τον αγώνα. Πτώση είχε και ο Τζακ Μίλερ της KTM.

Heartbreak for @FabioQ20 💔



His top 10 charge ends at T9 on home soil ❌#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/mU4eBKEJN7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024

Με 10 γύρους να απομένουν ο Μαρτίν αποφάσισε να ασκήσει πίεση στον Μπανάια και να επιτεθεί στον παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Μ. Μάρκεθ ανέβηκε στην 3η θέση όμως ήταν 2 δευτερόλεπτα μακριά τους. Στον 20ο γύρο ο Μαρτίν έκανε κίνηση στο σικέιν των στροφών 2-3, όμως στην έξοδο ο Μπανάια ανέκτησε την πρωτοπορία. Όμως δεν έμεινε εκεί για πολύ.

Ο Μαρτίν έκανε εκ νέου επίθεση και κατάφερε να προσπεράσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή για την 1η θέση του αγώνα στον 21ο γύρο. Όμως δεν ήταν μόνοι τους καθώς ο Μ. Μάρκεθ τους είχε φτάσει και είχε μπει στο παιχνίδι της νίκης.

🚨 @88jorgemartin LEADS



But @marcmarquez93 has entered the chat and will try and have his say in the fight for victory 👀👀👀#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/TZoOe7yyjc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024

Με 5 γύρους για το τέλος ο Μαρτίν είχε ανοίξει τη διαφορά στα τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου από τον Μπανάια, ο οποίος είχε κολλημένο πίσω του τον Μάρκεθ. Ο ρυθμός τους ήταν εξαιρετικός καθώς σε αυτό το σημείο είχαν ξεκινήσει να πιέζουν στο όριο και το παραμικρό λάθος μπορεί να τους κόστιζε ακόμη και τον τερματισμο.

Στον 25ο γύρο λάθος του Μαρτίν επέτρεψε στον Μπανάια να κολλήσει πίσω του, αλλά δεν κατάφερε να τον προσπεράσει. Ο Μπαστιανίνι προσπέρασε τον Βινιάλες για την 4η θέση όμως η μάχη ήταν πλέον για τη νίκη με ένα γύρο για το τέλος.

Στον τελευταίο γύρο οι Μαρτίν, Μπανάια και Μ. Μάρκεθ ήταν κολλημένοι μαζί στην πίστα. Στη στροφή 10 όμως ο Μ. Μάρκεθ επιτέθηκε στον Μπανάια και τον προσπέρασε για τη 2η θέση και αυτό επέτρεψε στον Μαρτίν να ανοίξει τη διαφορά.

Ο Ισπανός της Pramac Racing πήρε την καρό σημαία στην 1η θέση και έκανε το δύο στα δύο στο Grand Prix Γαλλίας. Με τους 25 βαθμούς της νίκης αύξησε κι άλλο τη διαφορά του στο πρωτάθλημα αναβατών. Δεύτερος τερμάτισε ο Μ. Μάρκεθ και το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέκο Μπανάια.

Ακολούθησαν οι Μπαστιανίνι, Βινιάλες, Ντι Τζιαναντόνιο, Εσπαργκαρό, Μορμπιντέλι, Μπίντερ και Α. Μάρκεθ. Τη βαθμολογούμενη 15άδα συμπλήρωσαν οι Ρ. Φερνάντεθ, Ζαρκό, Α. Φερνάντεθ, Νακαγκάμι, Ρινς και Μαρίνι.

Αποτελέσματα MotoGP Γαλλία

Φωτογραφίες: Gold & Goose/Redbullcontentpool.com