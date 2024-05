Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati «εξαφάνισε» τον ανταγωνισμό στη Γαλλία, δεύτερος ο εκπληκτικός Μάρκεθ, εγκατέλειψε ο Μπανάια.

Ο Αγώνας Σπριντ για το Grand Prix Γαλλίας στην πίστα του Λε Μαν ήταν προσωπική υπόθεση του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος πάνω στην Ducati της Pramac Racing ξεκίνησε από την πρώτη θέση και δεν την έχασε ούτε για ένα δευτερόλεπτο μέχρι να πέσει η καρό σημαία. Εντυπωσιακός ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος παρότι ξεκίνησε από τη 13η θέση. Ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia ήταν 3ος, ενώ ο πρωταθλητής Πέκο Μπανάια εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρτίν ξεκίνησε πολύ καλά από την pole position και κράτησε την πρώτη θέση, ενώ σε αντίθεση ο Πέκο Μπανάια έκανε ίσως τη χειρότερη εκκίνηση της καριέρας του και έπεσε στη 15η θέση. Τρομερή εκκίνηση έκανε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος παρότι ξεκίνησε από τη 13η θέση αμέσως βρέθηκε στην 6η θέση και πολύ γρήγορα ανέβηκε στην 4η, περνώντας του Ντι Τζιαναντόνιο και Βινιάλες.

Πολύ καλά ξεκίνησε ο Μάρκο Μπετζέκι, που βρέθηκε στη 2η θέση, πίσω από τον Μαρτίν, και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, που ήταν 3ος. Ο αναβάτης της Aprilia όμως είχε κάνει άκυρη εκκίνηση και πήρε ποινή διπλού long lap και έπεσε πολύ πιο πίσω. Λίγο αργότερα ο Μπανάια αποδείχτηκε ότι αντιμετώπιζε τεχνικό πρόβλημα με τη μοτοσικλέτα της Ducati και εγκατέλειψε.

How did @marcmarquez93 do it? 🚀



The Spaniard went from 13th to 4th in one lap! 👊#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/xQFNwDrPsj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2024

Η άνοδος του Μάρκεθ

Η ποινή του Εσπαργκαρό έφερε στην 3η θέση του αγώνα τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος όμως είχε πλέον μείνει πάνω από 2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μαρτίν. Ο αναβάτης της Pramac ανέβαζε συνεχώς το ρυθμό του και ακόμα και ο Μπετζέκι στη 2η θέση δυσκολευόταν να τον ακολουθήσει.

Αρκετές θέσεις στο ξεκίνημα του αγώνα έχασε και ο Πέδρο Ακόστα, ο οποίος περίπου στο μέσον του βρέθηκε ανάμεσα σε μια πενταπλή μάχη ανάμεσα στους Μπαστιανίνι, Ντι Τζιαναντόνιο, Μίλερ, Εσπαργκαρό και του ίδιου με έπαθλο την 5η θέση.

Με τον Χόρχε Μαρτίν να απομακρύνεται στην πρώτη θέση, ο Μ. Μάρκεθ έβαλε στο στόχαστρο τον Μπετζέκι και τη 2η θέση, ροκανίζοντας τη διαφορά γύρο με το γύρο. Ο Βινιάλες δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει και εκτός από αυτό έπρεπε να ανησυχεί για τον Μπαστιανίνι, που τον πλησίαζε ταχέως. Ο Μάρκεθ όμως δεν χρειάστηκε να δώσει μάχη με τον Μπετζέκι για τη 2η θέση, αφού ο Ιταλός λίγους γύρους αργότερα είχε πτώση και εγκατέλειψε.

BEZ HAS CRASHED OUT! 💥💥💥



High drama with 4 laps to go! 😱#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/hEgrMaooYf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 11, 2024

Μια άνετη νίκη

Στους λίγους γύρους μέχρι το τέλος, ο Χόρχε Μαρτίν οδήγησε με άνεση και ασφάλεια, που τον οδήγησε σε άλλη μία νίκη σε Αγώνα Σπριντ, για τρίτη φορά φέτος. Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε επίσης με άνεση τη 2η θέση, ενώ για την 3η θέση δόθηκε μάχη ανάμεσα στους Μάβερικ Βινιάλες και Ενέα Μπαστιανίνι, με τον Ισπανό της Aprilia τελικά να τη διατηρεί, παρά την πίεση του Ιταλού. Ακολούθησαν οι Εσπαργκαρό, Ακόστα, Ντι Τζιαναντόνιο, Μίλερ και Ραούλ Φερνάντεθ.

Μετά το Σπριντ του Λε Μαν, ο Μαρτίν αύξησε τη διαφορά του στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών από τον δεύτερο -που πλέον είναι ο Ενέα Μπαστιανίνι- στους 28 βαθμούς.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής στο Λε Μαν θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα