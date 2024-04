Ο Βρετανός πρώην οδηγός της Formula 1 μίλησε για το διαδικτυακό μπούλινγκ που δέχθηκε από οπαδούς του Φερνάντο Αλόνσο μετά τον αγώνα της Μελβούρνης.

Ο Φερνάντο Αλόνσο τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες του Grand Prix Αυστραλίας για την οδηγική του συμπεριφορά στον 57ο γύρο του αγώνα ενώ έδινε μάχη με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Πλησιάζοντας το apex της στροφής 6, ο οδηγός της Mercedes ήταν πιο κοντά από ποτέ στον Αλόνσο. Όμως ενώ πίστευε πως θα πάρει DRS και θα προσπεράσει, το πίσω μέρος της W15 αποσταθεροποιήθηκε και ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου. Ο Ράσελ δεν κατάφερε να το σώσει, προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, η Mercedes του διαλύθηκε και επέστρεψε με επικίνδυνο τρόπο στην πίστα. Ο Βρετανός βγήκε από το μονοθέσιο αλώβητος.

Ο Αλόνσο δέχθηκε ποινή 20 δευτερολέπτων και τρεις βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια, καθώς ο οδηγός της Aston Martin άφησε το γκάζι περισσότερα από 100 μέτρα νωρίτερα από κάθε άλλο γύρο πριν τη στροφή 6. Επιπλέον πάτησε φρένο σε σημείο που δεν είχε πατήσει στους προηγούμενους 56 γύρους. Αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη διαφορά ταχύτητας μεταξύ των μονοθεσίων της Aston Martin και της Mercedes σε σημείο που οι οδηγοί περνούν με πάνω από 220 χλμ/ώρα.

This ship may have sailed...



But here's George Russell's on-board

(last lap crash in Melbourne)



If you replay in slow motion, what do you see?



Can you notice RUS making any steering wheel changes whatsoever before his eventual crash?



A downshift as a reaction to ALO?#F1 pic.twitter.com/VhBwEXCZ0Z