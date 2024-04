Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari εξηγεί το παράπονό του σχετικά με την επιβολή των ποινών από τους αγωνοδίκες και τη συνοχή στις αποφάσεις τους.

Για χρόνια στη Formula 1 υπάρχει ζήτημα με την επιβολή ποινών από τους αγωνοδίκες στους οδηγούς. Έχουμε δει διαφορετικές ποινές σε παρόμοια συμβάντα, κάτι το οποίο προκαλεί δυσαρέσκεια στους οδηγούς, στις ομάδες και στους φίλους του σπορ.

Ένα πρόσφατο συμβάν το οποίο υπήρξε αντικείμενο συζήτησης ήταν αυτό των Φερνάντο Αλόνσο και Τζορτζ Ράσελ στον 57ο γύρο του Grand Prix Αυστραλίας. Πλησιάζοντας το apex της στροφής 6, ο οδηγός της Mercedes ήταν πιο κοντά από ποτέ στον Αλόνσο. Όμως ενώ πίστευε πως θα πάρει DRS και θα προσπεράσει, το πίσω μέρος της W15 αποσταθεροποιήθηκε και ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου. Ο Ράσελ δεν κατάφερε να το σώσει, προσέκρουσε στα προστατευτικά ελαστικά, η Mercedes του διαλύθηκε και επέστρεψε με επικίνδυνο τρόπο στην πίστα. Ο Βρετανός βγήκε από το μονοθέσιο αλώβητος.

This ship may have sailed...



But here's George Russell's on-board

(last lap crash in Melbourne)



If you replay in slow motion, what do you see?



Can you notice RUS making any steering wheel changes whatsoever before his eventual crash?



A downshift as a reaction to ALO?#F1 pic.twitter.com/VhBwEXCZ0Z