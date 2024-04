Ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής επιστρέφει στην αγωνιστική δράση και επισκέπτεται για πρώτη φορά τη θρυλική ιταλική πίστα.

Έπειτα από ένα μήνα διακοπής, το WEC ετοιμάζεται για το δεύτερο αγώνα του στο 2024 με τις 6 Ώρες της Ίμολα το τριήμερο 19-21 Απριλίου. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής ξεκινάει την ευρωπαϊκή του περιοδεία με την αρχή να γίνεται στην Ιταλία. Ο αγώνας μέχρι πέρυσι γινόταν στην πίστα της Μόντσα, όμως λόγω εργασιών στις εγκαταστάσεις της, γίνεται φέτος στην Ίμολα.

Η διαδρομή έχει μήκος 4.909 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Επειδή είναι η πρώτη επίσκεψη του θεσμού στην Ίμολα, πρόκειται για μία νέα πρόκληση και ένα ταξίδι στο άγνωστο. Στον αγώνα θα πάρουν μέρος 37 αγωνιστικά εκ των οποίων τα 19 θα είναι στην κατηγορία Hypercar και τα 18 στην κατηγορία LMGT3.

The Hype is coming to Imola on April 21st. 🇮🇹



Secure your tickets now for the #6HImola, Round 2 of the #WEC and get ready to witness an incredible motorsport spectacle featuring 14 Manufacturers with 19 Hypercars and 18 LMGT3s on track.



🎟️ https://t.co/RaDsp0FYNg pic.twitter.com/gJC3ofFVKt — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 11, 2024

Στην επεισοδιακή και άκρως συναρπαστική πρεμιέρα του Κατάρ είδαμε την Porsche να παίρνει την πρώτη της νίκη μετά το 2017 στην κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος. Στη βαθμολογία οδηγών οι Κέβιν Έστρε, Λόρενς Βανθούρ και Αντρέ Λότερερ με τη #6 Porsche 963 προηγούνται έχοντας προβάδισμα 11 βαθμών από τους Κάλουμ Άιλοτ, Νόρμαν Νάτο και Ουίλ Στίβενς με τη #12 Porsche της Team Jota.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Porsche προηγείται με 38 βαθμούς, με την Toyota Gazoo Racing να ακολουθεί με 23. Στην 3η θέση βρίσκεται η Ferrari με 18 βαθμούς ενώ στις θέσεις 4 και 5 είναι οι Alpine με 15 και ΒΜW με 9 βαθμούς αντίστοιχα.

Στην Ίμολα αναμένεται να δούμε το ντεμπούτο του ανανεωμένου Peugeot 9X8 Hybrid. Η γαλλική ομάδα αναβάθμισε τo Le Mans Hypercar της και πλέον ψάχνει την πρώτη της νίκη στο WEC και την κατηγορία Hypercar.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών του WEC, Michelin, επέλεξε τη μεσαία (κίτρινη) και τη σκληρή κόκκινη) γόμα ελαστικών για την Ίμολα στην κατηγορία Hypercar. Η γαλλική εταιρεία έχει διαθέσιμο έναν τύπο ελαστικού για βρόχινες συνθήκες.

Οι 6 Ώρες της Ίμολα θα μεταδοθούν σε ζωντανή μετάδοση από το Eurosport. Ακολουθήστε όλη τη δράση του αγωνιστικού τριημέρου στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα WEC 6 Ώρες Ίμολα σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 19 Απριλίου

13:00-14:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:15-18:45 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκικών

Σάββατο 20 Απριλίου

12:10-13:10 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

14:45-15:15 – Κατατακτήριες Δοκιμές LMGT3

15:25-15:55 – Κατατακτήριες Δοκιμές Hypercar

Κυριακή 21 Απριλίου

14:00 – Αγώνας

Tifosi, this is the WEC calling...



Your team needs you for the FIRST Imola race in WEC history 🇮🇹🫡#WEC #6HImola #Ferrari pic.twitter.com/nKGteTo1di — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 15, 2024

Φωτογραφίες: DPPI Media/FIA WEC