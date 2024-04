Ο ιαπωνικός κολοσσός επιθυμεί να ξεκινήσει με νίκες και πρωταθλήματα τη συνεργασία της με την Aston Martin στη Formula 1.

Το 2026 αναμένονται πολύ μεγάλες αλλαγές στον κόσμο της Formula 1. Πέρα από νέους τεχνικούς κανονισμούς μονοθεσίων και μονάδων ισχύος, θα δούμε νέες συνεργασίες μεταξύ ομάδων και αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η Aston Martin θα ξεκινήσει τη συνεργασία της με τη Honda και θα αποκτήσει στάτους εργοστασιακής ομάδας. Ο Λόρενς Στρολ, ιδιοκτήτης της Aston Martin, έχει μεγάλες βλέψεις και στοχεύει να κατακτήσει σύντομα πρωταθλήματα στη Formula 1.

Οι φιλοδοξίες και τα όνειρα του Στρολ φαίνεται πως δίνουν αυτοπεποίθηση στη Honda για το τι να περιμένει από το 2026. Μιλώντας στο motorsport.com, o πρόεδρος του HRC (Honda Racing Corporation), Κότζι Γουατανάμπε, μίλησε για τους στόχους που έχουν οι Ιάπωνες.

«Θέλουμε να είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές από το 2026 κι έπειτα. Γνωρίζουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο και θα χρειαστούμε υψηλούς στόχους για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Γι’ αυτό με τον Λόρενς Στρολ και τον Τοσιχίρο Μίμπε (CEO και πρόεδρο της Honda), ο στόχος μας είναι να γίνουμε πρωταθλητές από το 2026. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν θα είναι εύκολο», είπε.

Η Honda όταν έκανε στροφή 180 μοιρών και αποφάσισε να συνεχίσει την εμπλοκή της στη Formula 1 στη νέα της εποχή από το 2026 έπρεπε να βρει συνεργάτη. Αρκετές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για να χρησιμοποιήσουν κινητήρες των Ιαπώνων, όμως εν τέλει επιλέχθηκε η Aston Martin. Έτσι, θα συνεργαστεί και πάλι με τον Φερνάντο Αλόνσο και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα του παρέχει κορυφαίους κινητήρες για να διεκδικήσει πρωτάθλημα.

O Γουατανάμπε εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στη συνεργασία της Honda με τη βρετανική ομάδα: «Υπήρχαν αρκετές ομάδες που ενδιαφέρθηκαν να συνεργαστούν με τη Honda. Μιλήσαμε μαζί τους και πήραμε την απόφασή μας. Η Honda εντυπωσιάστηκε από το πάθος του κ. Στρολ και της ηγετικής του φυσιογνωμίας. Θέλει να παλέψει για τον τίτλο το 2026. Η Aston Martin επενδύει πολλά στις νέες της εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον. Έχουμε κάνει αρκετές συναντήσεις με τον Μαρτιν Ουίτμαρς και τον Μάικ Κρακ. Είναι μια ενωμένη ομάδα και δουλεύει στην ίδια κατεύθυνση. Είναι πολύ καλή εικόνα για εμάς αυτό».

Here to stay. 🤫



Let's take a look at some of your incredible reactions to @alo_oficial's new multi-year deal with us. ⬇️



Keep the reactions, artwork and edits coming using #IAM for the chance to be featured! pic.twitter.com/YrVaABcmue