Σαν Σήμερα: Ο μαχητής Σερ Φρανκ Ουίλιαμς και η μάχη της Ιορδανίας (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

H νέα εβδομάδα συνεχίζεται με ακόμη πιο συναρπαστικές ιστορίες από το παρελθόν. Σήμερα γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Formula 1 και δημιούργησε μία ομάδα «μεγαθήριο» και γεννήθηκε πριν από 82 χρόνια. Επιπλέον ένας Ιάπωνας σπεσιαλίστας των δύο τροχών έχει επίσης γενέθλια, ενώ στο WRC πραγματοποιήθηκαν δύο αγώνες ιστορικής σημασίας.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε στο Σάουθ Σιλντς της Μεγάλης Βρετανίας μια θρυλική φυσιογνωμία των αγώνων: ο Σερ Φρανκ Ουίλιαμς. Ο Βρετανός ενασχολήθηκε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό από νεαρή ηλικία, αλλά επέλεξε να επικεντρωθεί κυρίως στην πώληση αγωνιστικών αυτοκινήτων παρά με την δράση πίσω από το τιμόνι. Με τον Πιρς Κουράζ ως προστατευόμενο οδηγό, η ομάδα του αναρριχήθηκε στη Formula 1 στα τέλη των ‘60s με νοικιασμένα μονοθέσια της Brabham και απέδιδε αξιοπρεπέστατα. Ωστόσο, ο πρόωρος και τραγικός θάνατος του Κουράζ στο GP Ολλανδίας του 1970 έθεσε υπό αμφισβήτηση την σωτηρία της ομάδας. Παρά την τραγική οικονομική της κατάσταση, το 1976 ο Ουίλιαμς την πούλησε στον επιχειρηματία Βόλτερ Βολφ και έναν χρόνο μετά, η νέα του ομάδα απέκτησε αυτόνομο στάτους στο grid της Formula 1. Έως εκείνο το σημείο, οι εγκαταστάσεις και το πενιχρό δυναμικό που την απάρτιζαν ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου.

3️⃣1️⃣2️⃣ podiums

1️⃣1️⃣4️⃣ race wins

9️⃣ constructor titles

7️⃣ driver titles



1️⃣ Frank Williams



This is his @WilliamsRacing story. pic.twitter.com/cJEVCG1vVy — Formula 1 (@F1) September 3, 2020

Έχοντας στο πλάι του τον φιλόδοξο νεαρό μηχανικό Πάτρικ Χεντ, ο Ουίλιαμς υπέγραψε τον ανερχόμενο Άλαν Τζόουνς, ενισχύοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση της ομάδας με σπόνσορες από τη Μέση Ανατολή. Η Williams Grand Prix Engineering είχε πλέον όλα τα εργαλεία για να καταστεί υπολογίσιμος αντίπαλος και κατέκτησε δύο συνεχόμενα Πρωταθλήματα Κατασκευαστών το 1980-1981, με τον Τζόουνς να στέφεται πρωταθλητής στους οδηγούς την πρώτη χρονιά. Όλα έδειχναν να κυλούν ιδανικά, αλλά το 1986 ο Φρανκ Ουίλιαμς ενεπλάκη σε ένα μεγάλο τροχαίο ατύχημα στη Γαλλία. Παρά την παρότρυνση των γιατρών να διακοπεί η μηχανική του υποστήριξη, ο ίδιος επέστρεψε θριαμβευτικά όντας πλέον καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο και οδήγησε την ομάδα σε ακόμα έναν τίτλο Κατασκευαστών. Μέχρι σήμερα, η Williams συγκαταλέγεται μεταξύ των ιστορικότερων και πιο επιτυχημένων ομάδων της Formula 1 με συνολικά 16 πρωταθλήματα, έχει κατασκευάσει μερικά από τα πιο όμορφα μονοθέσια όλων των εποχών και έχει αναδείξει μεγάλους οδηγούς. Στις 20 Νοεμβρίου του 2020 απεβίωσε, όμως έχει αφήσει πίσω του μια τεράστια κληρονομιά στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

The man who turned a dream into a dynasty.



Remembering the incredible life of Sir Frank Williams pic.twitter.com/3ZJvb7P5Dt — Formula 1 (@F1) November 29, 2021

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ο Τακαζούμι Καταγιάμα. Ο Ιάπωνας ξεκίνησε να αγωνίζεται με μοτοσικλέτες της Yamaha το 1971, δείχνοντας αμέσως τρομερή προοπτική. Το 1974 είχε αναρριχηθεί πλέον στο κορυφαίο επίπεδο των αγώνων Grand Prix και προβιβάστηκε στην εργοστασιακή ομάδα της φίρμας, ταξιδεύοντας ωστόσο συχνά στην Ευρώπη ως ιδιώτης αναβάτης μέχρι το 1976. Το 1977 εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό τμήμα της Yamaha και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Ιάπωνας παγκόσμιος πρωταθλητής μοτοσικλετών, κατακτώντας τον τίτλο στην κατηγορία 350cc με πέντε νίκες σε 11 αγώνες. Το 1979, αποδέχτηκε πρόταση της Honda να εξελίξει την εξωτική της μοτοσικλέτα NR500 και συμμετείχε στη μεγάλη κατηγορία 500cc. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ μέτρια και το 1982 η Honda απέσυρε τελικά την NR500 για την τρικύλινδρη δίχρονη NS500, με την οποία ο Καταγιάμα κέρδισε στη Σουηδία. Κρέμασε το κράνος του το 1985 και δραστηριοποιήθηκε στο «παλιό» MotoGP όντας πλέον επικεφαλής της δικής του αγωνιστικής ομάδας.

Silverstone '79. Breve fragmento de un documental Castrol. Aparece la segunda NR500 ( Takazumi Katayama) humeando antes de retirarse y parte de la pelea "King" Kenny - Sheene. pic.twitter.com/FfKTSAvid4 August 19, 2020

Σαν σήμερα το 1986, γεννήθηκε ο Πολ Ντι Ρέστα. Ο Βρετανός, έχοντας στεφθεί πρωταθλητής στο DTM και επικρατήσει του Σεμπάστιαν Φέτελ στην F3, εισήλθε στη Formula 1 το 2011. Οδήγησε για τη Force India στο διάστημα 2011-2013 και υπήρξε αρκετά σταθερός, ειδικά σε αγώνες όπου η διαχείριση ελαστικών ήταν επιτακτική. Τερμάτισε αρκετές φορές στους βαθμούς και παρόλο που για ένα διάστημα είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Ferrari, έχασε τη θέση του στη Force India και επέστρεψε στο DTM. Το 2017 επανεμφανίστηκε για να αντικαταστήσει τον άρρωστο Φελίπε Μάσα στο GP Ουγγαρίας, στην ομάδα της Williams. Έπειτα, ασχολήθηκε με τους αγώνες αντοχής. Το 2020 κέρδισε τις 24 Ώρες Λε Μαν στην κατηγορία LMP2 για τη United Autorports.

HELMET CAM 🎥



Jump onboard with Paul di Resta for a unique view of the #MonacoGP start



Watch for the flying Sauber 👀 pic.twitter.com/jQOTM0BKcm — Formula 1 (@F1) May 27, 2018

Σαν σήμερα το 1990, ο Μπιορν Βάλντεγκαρντ σημείωσε την 16η και τελευταία του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), επικρατώντας στο μαραθώνιο Ράλλυ Σαφάρι. Ο πρωταθλητής του 1979 οδήγησε μια Toyota Celica ST165 και ξεπέρασε για σχεδόν 40 λεπτά τη Lancia Delta Integrale του Γιούχα Κάνκουνεν.

Σαν σήμερα το 2011, πραγματοποιήθηκε το τρίτο και τελευταίο Ράλλυ Ιορδανίας στην ιστορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) ολοκληρώθηκε άκρως εντυπωσιακά. Ερχόμενος στην τελευταία Power Stage μήκους 10,5 χιλιομέτρων (6,52 μιλίων), ο Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα της εργοστασιακής Ford είχε προβάδισμα 0,5 δευτερολέπτων έναντι του Σεμπαστιέν Οζιέ της Citroën. Όμως, ο Γάλλος ξεπέρασε τελικά τον Φινλανδό για μόλις 0,2 δευτερόλεπτα αφού κέρδισε την Ειδική Διαδρομή κατά 0,04 δευτερόλεπτα έναντι του ομόσταυλου του Λάτβαλα, Μίκο Χίρβονεν, και 0,7 δευτερόλεπτα έναντι του ίδιου του Λάτβαλα.

Σαν σήμερα το 2017, έλαβε χώρα το GP Μπαχρέιν για τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο νεοφερμένος στη Mercedes-AMG, Βάλτερι Μπότας εκκίνησε από την pole position για πρώτη φορά, αλλά έχασε πολύ σύντομα την θέση του από τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Μάλιστα, χρειάστηκε να υπακούσει σε team orders παραχωρώντας τη θέση του στον ταχύτερο Λιούις Χάμιλτον (δύο φορές μάλιστα) ώστε εκείνος να προσπαθήσει να επιτεθεί στον Γερμανό της Ferrari. Κατά τη διάρκεια της φάσης των πρώτων pit stops υπό καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, η Mercedes αποφάσισε να καλέσει τους οδηγούς της στον ίδιο γύρο για αλλαγή. Για να μην καθυστερήσει πίσω από τον Μπότας στο pit box της ομάδας, ο Χάμιλτον οδήγησε αργά στην είσοδο του pit lane, καθυστερώντας τον Ντάνιελ Ρικάρντο και παίρνοντας έτσι μια ποινή πέντε δευτερολέπτων. Έτσι, έχασε κάθε ελπίδα να διεκδικήσει τη νίκη και αρκέστηκε στη δεύτερη θέση.

Φωτογραφίες: CrystalRacing/X