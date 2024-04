Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αμφιβάλει για τους τεχνικούς κανονισμούς του 2026, ενώ τόνισε τι δεν του αρέσει στα τωρινά μονοθέσια.

Τα τελευταία χρόνια οι οδηγοί της Formula 1 τείνουν να παραπονιούνται ολοένα και περισσότερο για τα μονοθέσια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι το βάρος, καθώς σήμερα το κατώτατο όριο είναι 798kg, ενώ πριν από 20 χρόνια βρισκόταν στα 600kg.

Παρά τα τρομερά επίπεδα κάθετης δύναμης που παράγουν έχουν αρνητικά χαρακτηριστικά που κάνουν ακόμη και τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, να κατσουφιάζει. Μιλώντας για την τωρινή γενιά μονοθεσίων, ο οδηγός της Red Bull Racing ανέφερε:

«Τα τωρινά μονοθέσια στις γρήγορες στροφές είναι πολύ καλά. Στις αργές στροφές όμως νιώθεις σαν να είναι βάρκες. Τα προηγούμενα μονοθέσια που είχαμε ήταν πιο ευλύγιστα, αλλά τα τωρινά παράγουν περισσότερη κάθετη δύναμη στις γρήγορες στροφές», είπε ο Φερστάπεν.

