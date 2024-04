O οδηγός της Formula 1 δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το κορυφαίο τουρνουά τένις που διεξάγεται στην πατρίδα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια το 1000άρι τουρνουά τένις του Μόντε Κάρλο, επιστρέφοντας παράλληλα στο Top 10 του ATP.

Φυσιολογικά ο κορυφαίος Έλληνας τενίστες βρέθηκε στο επίκεντρο, αμέσως μετά την νίκη του με 2-0 σετ επί του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ.

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του ήταν και ο οδηγός της Scuderia Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ. O 26χρονος Μονεγάσκος εκμεταλλεύτηκε το ρεπό από το πρωτάθλημα της Formula 1 και παρακολούθησε τον τελικό στην πατρίδα του.

On the front row in Monte-Carlo…@Charles_Leclerc & @steftsitsipas ❤️‍🔥❤️‍🔥#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/kJtKF0wwNh