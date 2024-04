O οδηγός της Scuderia Ferrari βρέθηκε στο Μόντε Κάρλο για να παρακολουθήσει τους ημιτελικούς του τουρνουά ΑΤP Masters 1000.

Για τρίτη φορά μέσα στην τελευταία τετραετία ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί στον τελικό του τουρνουά του Μόντε Κάρλο. Ο Έλληνας τενίστας νίκησε με 2-1 σετ τον Γιανίκ Σίνερ και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο την Κυριακή 14 Απριλίου.

Στα γήπεδα τένις του Πριγκιπάτου βρέθηκαν αρκετοί διάσημοι, ανάμεσά τους και οδηγοί της Formula 1. Μάλιστα ο Κάρλος Σάινθ συναντήθηκε πριν τους ημιτελικούς τόσο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς όσο και με τον Γιανίκ Σίνερ.

Ο Τζόκοβιτς ρώτησε τον 29χρονο Ισπανό οδηγό της Scuderia Ferrari πώς του βγήκε το παρατσούκλι «smooth operator». Στη συνέχεια ο Σάινθ ρώτησε τον Σίνερ αν έχει αγοράσει Ferrari μέχρι στιγμής, με τον Ιταλό να απαντά αρνητικά.

Chatting Smooth Operator with Novak and Ferraris with Jannik 😁🎶🎾



Join @CarlosSainz55 at the Monte-Carlo Masters after he swapped the track for the court this week👌 pic.twitter.com/oHOjObrz3v