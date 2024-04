Η ιταλική ομάδα στέλνει μήνυμα στον ανταγωνισμό πως δεν έχει καταφέρει να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

Μετά από τέσσερις αγώνες στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, η Scuderia Ferrari μετράει μία νίκη. Ο Κάρλος Σάινθ επικράτησε στο Grand Prix Αυστραλίας ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ολοκλήρωσε το 1-2 για την ιταλική ομάδα.

Η νέα SF-24 είναι ένα πολύ διαφορετικό μονοθέσιο από την SF-23, κάτι που ζητούσαν έντονα οι Λεκλέρ και Σάινθ. Αυτό δίνει μια γερή βάση στην ομάδα του Μαρανέλο ώστε να εξελίξει το μονοθέσιό της για να κοντράρει και να κερδίσει τη Red Bull RB20 των Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

