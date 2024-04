Η Red Bull φαίνεται πως εξετάζει ξανά το σενάριο να πουλήσει τη δεύτερη ομάδα της που αγωνίζεται στη Formula 1.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν η στενή συνεργασία μεταξύ της Red Bull Racing και της RB. H δεύτερη ομάδα της Red Bull μετέφερε ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού της σε νέες εγκαταστάσεις στο Μίλτον Κινς, δίπλα στο εργοστάσιο των πρωταθλητών της Formula 1.

Οι αντίπαλες ομάδες και ειδικά ο Ζακ Μπράουν της McLaren Racing εξέφρασαν την άποψή τους πως δεν πρέπει να υπάρχει συνιδιοκτησία στη σημερινή μορφή του σπορ. Παράλληλα ο Αμερικανός άφησε να εννοηθεί πως ενδεχομένως να τεθεί υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα της συνεργασίας Red Bull Racing και RB.

Με δεδομένο πως από το 2026 θα υπάρχει νέα εμπορική Συμφωνία Ομονοίας, είναι πιθανό ορισμένες ομάδες να επιδιώξουν την απαγόρευση της συνιδιοκτησίας. Αυτό δεν αποκλείεται να οδηγήσει τη Red Bull σε αναζήτηση πιθανών αγοραστών για την RB.

Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, αποκάλυψε στο ΟΕ24 πως υπάρχουν πιθανοί «μνηστήρες» για τη μικρή ομάδα: «Υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι για την ομάδα, όμως η απόφαση είναι των μετόχων της Red Bull. H τιμή για μία ομάδα είναι πολύ υψηλή, όμως μπορώ να πω πως τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα».

