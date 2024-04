Σαν Σήμερα: Η «παρέλαση» του Λεκλέρ στην Αυστραλία (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Κορυφαίοι οδηγοί περιλαμβάνονται στη σημερινή αναδρομή μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένας παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 γεννήθηκε σαν σήμερα, ένας άλλος πήρε μια άνετη νίκη στη Μαλαισία, ενώ πραγματοποιήθηκε ένας ιδιαίτερος αγώνας για τελευταία φορά. Στον κόσμο του MotoGP, θα θυμηθούμε μία αμφιλεγόμενη νίκη του Βαλεντίνο Ρόσι και ένα άψογο αγωνιστικό τριήμερο του Μαρκ Μάρκεθ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1929, γεννήθηκε ο Μάικ Χόθορν. Ο Βρετανός έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 1952 με την Cooper και, μετά από κάποια εξαιρετικά αποτελέσματα, πήρε μετεγγραφή στη Scuderia Ferrari. Το 1953 σημείωσε την πρώτη του νίκη στο GP Γαλλίας. Μετά από μερικές μέτριες σεζόν, το 1958 έκανε την υπέρβαση και κατέκτησε το πρωτάθλημα, έχοντας για αντίπαλο το θρύλο, Στέρλινγκ Μος. Πέραν αυτής της τεράστιας διάκρισης, σημείωσε και νίκες σε ιστορικούς αγώνες αντοχής όπως οι 24 ώρες Λε Μαν αλλά και του Σπα. Δυστυχώς, δεν υπερασπίστηκε τον τίτλο του στη Formula 1, καθώς τον Ιανουάριο του 1959 σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο στη Μεγάλη Βρετανία, σε ηλικία μόλις 29 χρονών. Ταλαιπωρούνταν ήδη από χρόνια προβλήματα στα νεφρά και οι γιατροί τού έδιναν ελάχιστο χρόνο ζωής.

A tribute to Britain's first F1 World Champion Mike Hawthorn 60 years on from his title...@MBrundleF1 drives Hawthorn's Ferrari 246 Dino

LIVE NOW on Sky Sports F1

📺 Sky Go: https://t.co/fxH1316WnM

🗒️ Blog: https://t.co/SzGssX5IJr #SkyF1 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/ydq8HwFOWw