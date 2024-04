O Ρότζερ Πένσκε είναι ο «Βασιλιάς» του motorsport

O Αμερικανός θρύλος πανηγύρισε ένα τεράστιο επίτευγμα στον αγώνα του NASCAR στο Μάρτινσβιλ το περασμένο σαββατοκύριακο.

Όταν κάποιος ακούει το όνομα Team Penske του έρχονται στο μυαλό μόνο επιτυχίες. Η αμερικανική ομάδα έχει κερδίσει σε κάθε διοργάνωση που έχει πάρει μέρος από το ξεκίνημά της πριν από 58 χρόνια.

Ο Ρότζερ Πένσκε ξεκίνησε τις αγωνιστικές του δραστηριότητες το 1966 σε ένα μικρό γκαράζ στο Νιούταουν Σκουέρ της Πενσιλβάνιας των ΗΠΑ. Αυτό που δεν φανταζόταν όμως είναι πως μέχρι σήμερα θα έχει χτίσει μία τεράστια αυτοκρατορία, έχοντας συμμετάσχει σε κορυφαία πρωταθλήματα όλου του πλανήτη. Μόνο για το 2023, το Penske Automotive Group είχε έσοδα της τάξης των 29,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο αγώνας του NASCAR στο Μάρτινσβιλ την Κυριακή 7 Απριλίου, ήταν ο νούμερο 6.000 στην ιστορία της Team Penske. Μπορεί αυτό το επίτευγμα να μη συνδυάστηκε με νίκη, ωστόσο είναι ξεχωριστό για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ομάδα του 89χρονου Πένσκε έχει κατακτήσει 44 πρωταθλήματα 626 νίκες, 687 pole positions, 2.322 τερματισμούς στην πρώτη 5άδα και 3.344 τερματισμούς στην πρώτη 10άδα.

Τις περισσότερες συμμετοχές με την Team Penske έχει πρώην οδηγός της στο NASCAR, Μπραντ Κεσελόφσκι με 587 συνολικά. Ο τωρινός της οδηγός με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες είναι ο Τζόι Λογκάνο με 466 εκκινήσεις.

Ακολουθούν τα πρωταθλήματα στα οποία η Team Penske έχει πάρει μέρος στην ιστορία της από το 1966.

Another milestone is on the horizon for The Captain.



This weekend’s @NASCAR Cup Series race at Martinsville will mark Team Penske’s 6,000th race start. pic.twitter.com/BYokMcMBnq