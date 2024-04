O Ισπανός οδηγός με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως γνωρίζει αυτός καλύτερα, σχολίασε τα δημοσιεύματα περί μετεγγραφής του στη γερμανική ομάδα.

Η φετινή «Silly Season» της Formula 1 έχει ηρεμήσει τις τελευταίες εβδομάδες, όμως δεν αποκλείεται μία κίνηση φέρει και πάλι τα πάνω-κάτω. Όλα ξεκίνησαν με τον Λιούις Χάμιλτον να υπογράφει συμβόλαιο με τη Scuderia Ferrari για το 2025, ενώ ο «εμφύλιος» της Red Bull Racing δημιούργησε ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στους «ταύρους»

Η κενή θέση στη Mercedes-AMG που αφήνει ο Χάμιλτον είναι σίγουρα πόλος έλξης για πολλούς οδηγούς του grid. Ο Φερνάντο Αλόνσο έχει συνδεθεί με μία πιθανή κίνηση στη γερμανική ομάδα από την επόμενη σεζόν, ωστόσο ο ίδιος δεν ξέρει αν θέλει να συνεχίσει στη Formula 1.

Very solid weekend. We gave it our all and we got 8 points. ✅ Thank you Japan 🇯🇵💙. @AstonMartinF1 #f1 #astonmartin #suzuka #japan pic.twitter.com/yW3vgYfYU8