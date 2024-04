O Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari έχει καταλήξει ότι το πρόβλημα του μέχρι στιγμής φέτος εντοπίζεται στις κατατακτήριες δοκιμές.

Για δεύτερο συνεχή αγώνα της Formula 1 ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε πίσω από τον teammate του στη Scuderia Ferrari, Κάρλος Σάινθ. σε αντίθεση όμως με την Αυστραλία, ο Μονεγάσκος έμεινε στην Ιαπωνία εκτός βάθρου. Κληθείς να σχολιάσει την απόδοσή του στον αγώνα, ο Λεκλέρ είπε ότι η σωστή προσέγγιση είναι να δεις όλο το τριήμερο ως ένα σύνολο.

«Ως οδηγός θα πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις την απόδοση στο συνολικό τριήμερο. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα καλύτερα, όλο το τριήμερο. Ένα από αυτά είναι πώς προετοιμάζουμε τα ελαστικά για τον τελευταίο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές. Όπως είπα το Σάββατο, ήμουν χαρούμενος με το γύρο μου, όμως δεν είχα αρκετή πρόσφυση στη διαθέσή μου. Και αυτό οφείλεται στον προηγούμενο γύρο, όταν προσπαθείς να φέρεις τα ελαστικά στο ιδανικό "παράθυρο λειτουργίας". Εκείνη η στιγμή μας έβαλε σε πολύ δύσκολη θέση ενόψει της συνέχειας του τριημέρου. Γιατί αν ξεκινάς από την 8η θέση δεν μπορείς να κάνει πολλά παραπάνω. Είχαμε εξαιρετική στρατηγική, εξαιρετική διαχείριση ελαστικών και εξαιρετικό ρυθμό, όμως δεν αρκούν όταν εκκινείς από την 8η θέση. Δεν μου συμβαίνει συχνά την καριέρα του να πρέπει να εστιάσω στο ρυθμό των κατατακτηρίων, γιατί συνήθως είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία. Όμως στην Αυστραλία και την Ιαπωνία αντιμετώπισα δυσκολίες».

P8👉P4 and driver of the day 💪 Bravo @Charles_Leclerc!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Ld2o88vFoR