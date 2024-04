Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing έμεινε ευχαριστημένος από την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές της Σουζούκα και την Κυριακή στοχεύει σε μία ακόμα θετική εμφάνιση.

Παρά την μέτρια εμφάνισή της την Παρασκευή, η McLaren Racing κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση το Σάββατο και πήρε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ιαπωνίας. Ο Λάντο Νόρις με την MCL38 κατάφερε να πλασαριστεί στην 3η θέση και ήταν αυτός που έφτασε πιο κοντά από κάθε άλλο οδηγό στους Μαξ Φερστάπεν και Σέρχιο Πέρεζ.

Ο Βρετανός ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του Q3 ήταν πολύ χαρούμενος με την 3η θέση. «Είναι συναρπαστικό να μάχεσαι για την pole στη Σουζούκα. Δεν είχαμε πάντα αυτή τη δυνατότητα. Είχαμε ένα γρήγορο μονοθέσιο σήμερα και καταφέραμε να παλέψουμε. Έκανα ορισμένους καλούς γύρους, ειδικά στο Q3. Είμαι χαρούμενος με την απόδοσή μου σήμερα. Είναι ωραίο που ως ομάδα είμαστε και πάλι στις μπροστά θέσεις», είπε στον πρώην οδηγό της F1, Ζαν Αλεζί.

