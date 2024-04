Σαν Σήμερα: Μάχες στη... λίμνη του Ιντερλάγκος (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία, θα θυμηθούμε πώς εξελίχθηκε ένα από τα πιο χαοτικά Grand Prix της Formula 1 στη Βραζιλία, ενώ θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες στο Μπαχρέιν και ποιος ταλαντούχος οδηγός του τωρινού grid έχει γενέθλια. Το μενού περιλαμβάνει επίσης αγώνες του MotoGP και του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2001, γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ο άκρως ταλαντούχος Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός είχε προσελκύσει πολλά βλέμματα ήδη από τα εφηβικά του χρόνια, αποδίδοντας εξαιρετικά με την Arden International στη Βρετανική Formula 4. Μάλιστα, από το 2019 έως το 2021, στέφθηκε πρωταθλητής τρεις συνεχόμενες φορές σε Formula Renault Eurocup, Formula 3 και Formula 2, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στην ακαδημία οδηγών της Renault (μετέπειτα Alpine F1) το 2020. Το 2022 περιορίστηκε σε όλο δοκιμαστή στην Alpine. Ωστόσο, επέλεξε τη McLaren για να κάνει ντεμπούτο στη Formula 1 το 2023 και μόλις στην πρώτη του σεζόν κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ στο Κατάρ.

Σαν σήμερα το 2003, η πίστα του Ιντερλάγκος φιλοξένησε έναν χαοτικό και ανατρεπτικό αγώνα για το Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1. Η έντονη βροχόπτωση στους πρώτους γύρους προκάλεσε πολλές εγκαταλείψεις με αρκετούς οδηγούς, πρωτοκλασάτους και μη, να χάνουν τον έλεγχο στις δύσκολες συνθήκες και να πέφτουν στις μπαριέρες της στροφής 3. Αρχικά, η νίκη φαινόταν να καταλήγει στα χέρια του Ρούμπενς Μπαρικέλο, ωστόσο ένα πρόβλημα στο σύστημα καυσίμων, τον έθεσε εκτός μάχης. Έπειτα, η μάχη για τη νίκη «παιζόταν» ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren, Κίμι Ράικονεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Στον 55ο γύρο, ο Φινλανδός είχε την πρωτοπορία, όμως ένα λάθος τον έφερε πίσω από τον Τζιανκάρλο Φισικέλα της Jordan. Λίγες στιγμές αργότερα εξαιτίας ενός τεράστιου ατυχήματος των Μαρκ Ουέμπερ και Φερνάντο Αλόνσο στην τελευταία στροφή, ο αγώνας διεκόπη και δεν συνεχίστηκε ποτέ.

Βάσει των κανονισμών, αρχικά προσμετρήθηκε η κατάταξη που ίσχυε δύο γύρους πριν το συμβάν, με τη νίκη να απονέμεται στον Ράικονεν. Ο τρίτος Φερνάντο Αλόνσο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα απογοήτευσε αρκετά την Jordan και τον Ιταλό οδηγό της, με την ομάδα να κάνει έφεση στην FIA λόγω εσφαλμένης καταμέτρησης των αποτελεσμάτων. Τελικά, πέντε μέρες αργότερα, δικαιώθηκε και ο «Φίζικο» σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Το τρόπαιο του νικητή, το σήκωσε στον αέρα στο πλαίσιο του επόμενου αγώνα στην Ίμολα. Μάλιστα, ο Ρον Ντένις ήταν αυτός που του το έδωσε. Έτσι, ολοκληρώθηκε οριστικά το χαοτικό Grand Prix Βραζιλίας του 2003.

Σαν σήμερα, επίσης το 2003, η Ιαπωνία και η πίστα της Σουζούκα φιλοξένησαν την πρεμιέρα της σεζόν για το MotoGP. Ο αγώνας είδε τον πρωταθλητή Βαλεντίνο Ρόσι να κερδίζει, με τους Μαξ Μπιάτζι και Λόρις Καπιρόσι να συμπληρώνουν το βάθρο. Ωστόσο, εκείνη η μέρα αμαυρώθηκε από το δυστύχημα του ανερχόμενου Νταϊτζίρο Κάτο στο δεύτερο γύρο. Αφού παρέμεινε για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του και απεβίωσε σε ηλικία μόλις 26 χρονών. Μετά τον θάνατό του, η πίστα της Σουζούκα δεν επέστρεψε ξανά στο καλεντάρι του MotoGP.

Σαν σήμερα το 2008, πραγματοποιήθηκε το GP Μπαχρέιν, ως τρίτος αγώνας της σεζόν στη Formula 1. Ο Φελίπε Μάσα της Ferrari έκανε μια μεστή εμφάνιση και κέρδισε, αφήνοντας πίσω του τον Κίμι Ράικονεν και τον poleman, Ρόμπερτ Κουμπίτσα.

2008 BAHRAIN



The start. Felipe Massa (Ferrari) clinched the lead; Lewis Hamilton (McLaren) struggled severely and clipped Fernando Alonso (Renault)'s rear end on lap 2 & Sebastian Vettel (Toro Rosso) was eliminated on lap 1 #F1 pic.twitter.com/Y9Jy8kmUF0