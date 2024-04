Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing εγκλιματίζεται, πριν το Grand Prix Ιαπωνίας.

Το τριήμερο 5-7 Απριλίου η πίστα της Σουζούκα θα αποτελέσει το επίκεντρο του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το Grand Prix Ιαπωνίας αποτελεί τον τέταρτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Όπως πριν από κάθε αγώνα, οι οδηγοί συμμετέχουν σε διάφορες προωθητικές εκδηλώσεις στις χώρες διεξαγωγής των Grand Prix και ο Όσκαρ Πιάστρι βρήκε την ευκαιρία να μάθει τη γλώσσα και να δοκιμάσει γεύσεις στη «χώρα του ανατέλλοντος ηλίου».

«Αντίο και καλησπέρα. Εξασκώντας τα ιαπωνικά μου και απολαμβάνοντας το φαγητό», έγραψε σε ανάρτησή του στο X o 23χρονος οδηγός της McLaren Racing, o οποίος συνοδεύεται από τη σύντροφό του.

Sayonara 🇦🇺 Konnichiwa 🇯🇵 Practising my Japanese and enjoying the food pic.twitter.com/SqDb9mrhqQ