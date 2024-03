Την πρώτη του «γεύση» από μονοθέσιο Formula 1 αναμένεται να πάρει ένας εκ των οδηγών που είναι υποψήφιοι για μία θέση στη γερμανική ομάδα από το 2024.

Το επόμενο χρονικό διάστημα είναι αναμφίβολα κρίσιμο για τη Mercedes-AMG. H γερμανική ομάδα πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Λιούις Χάμιλτον για τη σεζόν του 2025, καθώς ο Βρετανός θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari.

Η κενή θέση που αφήνει ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είναι πολυπόθητη και αρκετοί οδηγοί θα ήθελαν να γίνουν μέλη της Mercedes, της ομάδας που κατέκτησε 8 συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών. Οι μνηστήρες είναι αρκετοί και μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε ποιος είναι το φαβορί να υπογράψει με το στρατόπεδο του Μπράκλεϊ.

Ένας εξ’ αυτών είναι ο Κίμι Αντονέλι. Ο 17χρονος Ιταλός είναι μέλος της Ακαδημίας της Mercedes και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν είναι τυχαίο πως από το πρωτάθλημα FRECA (το οποίο κέρδισε) το 2023, μεταπήδησε απευθείας στη Formula 2 για το 2024. Με αυτή τη... διαδρομή δεν πήρε μέρος στη Formula 3.

O Αντονέλι αναμένεται να πάρει μια πρώτη γεύση από μονοθέσιο της Formula 1 και μάλιστα σύντομα. Το διήμερο 29-30 Μαρτίου, θα πάρει μέρος σε τεστ της Mercedes με την W13 E Performance του 2022 στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία. Έτσι οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας θα πάρουν μία πρώτη γεύση από τις δυνατότητες του Ιταλού με το μονοθέσιο που τους χάρισε την τελευταία τους νίκη στη Formula 1.

Στη φετινή σεζόν της Formula 2, o Αντονέλι βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς. Καλύτερο αποτέλεσμά του είναι η 4η θέση στον αγώνα της Αυστραλίας.

