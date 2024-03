Ο οδηγός της McLaren Racing είναι πιο αισιόδοξος από ποτέ και θεωρεί πως θα είναι σύντομα σε θέση να πρωταγωνιστήσει στη Formula 1.

Από το καλό στο καλύτερο εξελίσσεται η φετινή σεζόν της McLaren Racing. Η βρετανική ομάδα δεν ήταν σίγουρη πως είχε κάνει τα απαραίτητα βήματα για να παραμείνει ανταγωνιστική, ωστόσο τα αποτελέσματά της έως τώρα στη σεζόν είναι πολύ θετικά.

Στο Grand Prix Αυστραλίας ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στην 3η θέση, δίνοντας στην ομάδα του Ουόκινγκ το πρώτο της βάθρο στο 2024. Επιπλέον, ο Όσκαρ Πιάστρι τον ακολούθησε στην κατάταξη και μαζί έδωσαν στην McLaren 27 βαθμούς. Για την ιστορία, αυτή η συγκομιδή είναι μεγαλύτερη από αυτή των τριών πρώτων αγώνων του 2023 (είχε 26 βαθμούς).

Η επίδοση της MCL38 στην Αυστραλία εξέπληξε θετικά τον Λάντο Νόρις, ο οποίος δεν περίμενε να είναι τόσο ανταγωνιστικός σε σχέση με τους οδηγούς της Scuderia Ferrari. «Περιμέναμε πως θα είχαμε καλό ρυθμό, όχι όμως πως θα κοντράραμε τον Λεκλέρ στην Αυστραλία. Ειλικρινά πιστεύω πως είχαμε λίγο καλύτερο ρυθμό από τον Λεκλέρ στον αγώνα. Είναι ξεκάθαρο πως η Ferrari είναι ταχύτερη από εμάς και το γεγονός πως μπορούμε να την απειλήσουμε στα ίσα είναι ένα πολύ θετικό σημάδι», είπε ο 24χρονος Βρετανός.

Επιπλέον αναφέρθηκε στο μεγάλο μειονέκτημα του μονοθεσίου του, έναντι του ανταγωνισμού. Ο Νόρις πιστεύει πως αν βρουν λύσεις στα θέματα που τους ταλαιπωρούν, θα μάχονται συχνά για τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. «Αν δούμε τι έγινε πέρυσι στη Σουζούκα, είχαμε δύο μονοθέσια στο βάθρο και μόνο η Red Bull ήταν μπροστά μας. Η Red Bull είναι δύο βήματα μπροστά μας, η Ferrari είναι μόλις ένα. Μπορούμε όμως να είμαστε πλέον πολύ αισιόδοξοι σε πίστες που μας βολεύουν όπως η Σουζούκα. Είμαστε πολύ δυνατοί στις γρήγορες στροφές, όμως χάνουμε πάρα πολύ χρόνο στις αργές στροφές. Εάν το βελτιώσουμε αυτό, τότε θα μαχόμαστε με αυτοπεποίθηση για το βάθρο σε κάθε αγώνα. Μας λείπουν μερικά πράγματα στα οποία δουλεύουμε να τα επιλύσουμε», πρόσθεσε.

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 η McLaren βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 55 βαθμούς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη συγκομιδή της μετά από τους τρεις πρώτους αγώνες από το 2012.

Our best start to a season since 2012. 💪#F1 pic.twitter.com/Ya5bR53S2A