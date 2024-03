Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη ώστε να βάλει το όνομά του σε ένα ακόμη ρεκόρ της Formula 1.

Η εγκατάλειψη του Μαξ Φερστάπεν από το Grand Prix Αυστραλίας προκάλεσε έκπληξη στον κόσμο της Formula 1, καθώς ήρθε κυριολεκτικά από το... πουθενά. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μόλις στον 4ο γύρο αναγκάστηκε να σταματήσει την RB20 του στο γκαράζ της αυστριακής ομάδας έπειτα από πρόβλημα στο πίσω δεξί φρένο του μονοθεσίου του.

Η εικόνα αυτή είναι εντελώς ασυνήθιστη για τα δεδομένα της Formula 1, μιας και η τελευταία του εγκατάλειψη ήταν πίσω στο 2022, επίσης στο Grand Prix Αυστραλίας. Έτσι, μπήκε τέλος σε ένα τρομερό σερί 43 συνεχόμενων τερματισμών σε αγώνες. Αυτό ξεκίνησε με το GP Εμίλια Ρομάνια του 2022 και ολοκληρώθηκε στο φετινό GP Σ. Αραβίας.

Ως αποτέλεσμα, ο Φερστάπεν δεν θα μπορέσει, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον να σπάσει το ρεκόρ συνεχόμενων τερματισμών που έχει ο Λιούις Χάμιλτον.

Honest reaction from Max: “S*** happens. It is important that we understand why it happened and make sure that it doesn’t happen again.” #AusGP pic.twitter.com/G1dmf5uTTm