Σαν Σήμερα: Η «υπόκλιση» της F1 στην Brawn GP (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

«Εμφύλιο» πόλεμο εντός της Williams, κυριαρχία της McLaren στη Βραζιλία και ένα μοντέρνο αγωνιστικό… θαύμα στη Formula 1, περιλαμβάνει το σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν. Επιπλέον θα μάθουμε για την πρώτη νίκη του Σεμπάστιαν Φέτελ με τη Scuderia Ferrari και την επικράτηση του Βαλεντίνο Ρόσι στον αγώνα του Κατάρ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 29/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, γεννήθηκε ο Μαρκ Ζενέ. Ο Ισπανός εισήλθε στη Formula 1 το 1999 με την αδύναμη Minardi, παίρνοντας τον πρώτο του βαθμό στο χαοτικό GP Ευρώπης με μια 6η θέση. Παρέμεινε στην ομάδα και το 2000 αλλά δεν μπόρεσε να βαθμολογηθεί. Τα επόμενα χρόνια ήταν δοκιμαστής στη Williams και αναπλήρωσε το κενό του αδιάθετου Ραλφ Σουμάχερ στο GP Ιταλίας του 2003, όπου τερμάτισε 5ος. Πήρε τη θέση του Γερμανού σε άλλους δύο αγώνες το 2004. Έκτοτε, δεν αγωνίστηκε ξανά στη Formula 1 και υπήρξε για χρόνια δοκιμαστής στη Ferrari. Επίσης, δραστηριοποιήθηκε ενεργά στους αγώνες αντοχής με την Peugeot και την Audi, κερδίζοντας μάλιστα με τους Γάλλους στις 24 Ώρες Λε Μαν το 2009.

Σαν σήμερα το 1981, έλαβε χώρα το GP Βραζιλίας. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Κάρλος Ρόιτμαν της Williams, με το αποτέλεσμα ωστόσο να μην χαροποιεί την ομάδα. Ο Αργεντινός, όντας ομόσταβλος του πρωταθλητή Άλαν Τζόουνς, αγνόησε τον υποστηρικτικό ρόλο που είχε συμφωνήσει με την ομάδα, όπως επίσης και την εντολή της να δώσει την πρωτοπορία του αγώνα στον Αυστραλό. Ως εκ τούτου, το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των δύο οδηγών για το υπόλοιπο της σεζόν ήταν κάθε άλλο παρά υγιές. Παρόλο που ο Αργεντινός υπήρξε βασικός διεκδικητής του τίτλου για εκείνη τη χρονιά, ο Αυστραλός αρνήθηκε κατηγορηματικά να τον βοηθήσει στην προσπάθειά του.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκα Χάκινεν με τη McLaren κυριάρχησε στο GP Βραζιλίας. Ο Φινλανδός εκκίνησε από την pole position, έκανε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και κατέκτησε τη νίκη, όντας επικεφαλής σε όλους τους γύρους του αγώνα.



Έτσι, κατέκτησε το πρώτο από τα δύο «Grand Chelem» της καριέρας του, αφήνοντας ελάχιστα πίσω του τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο Μίκαελ Σουμάχερ συμπλήρωσε το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2009, η νεοφερμένη ομάδα της Brawn GP σόκαρε τον κόσμο της Formula 1 κάνοντας το 1-2 στο Grand Prix Αυστραλίας. Όντας βυθισμένη στην αβεβαιότητα, η ομάδα που ξέραμε ως Honda αλλά βρέθηκε στον αέρα όταν αποχώρησαν οι Ιάπωνες, έγραψε ιστορία, με τον Τζένσον Μπάτον να μετουσιώνει την pole position σε νίκη.



Ο teammate του, Ρούμπενς Μπαρικέλο, παρά την κακή του εκκίνηση, εκμεταλλεύτηκε τις ατυχίες άλλων οδηγών και τερμάτισε δεύτερος. Ο Γιάρνο Τρούλι της Toyota οδήγησε επίσης καταπληκτικά, τερματίζοντας τρίτος ενώ είχε εκκινήσει από το pit-lane.

Σαν σήμερα το 2015, ο Σεμπάστιαν Φέτελ σημείωσε την πρώτη του νίκη με την Ferrari, επικρατώντας στο GP Μαλαισίας. Ο Γερμανός, μόλις στον δεύτερο αγώνα του με τη Scuderia, κέρδισε χάρη στη στρατηγική τις Mercedes, που επέλεξε να μπουν οι οδηγοί της στα pit για αλλαγή ελαστικών νωρίς στον αγώνα.



Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε 2ος, μπροστά από τον ομόσταβλό του, Νίκο Ρόσμπεργκ. Στις πιο πίσω θέσεις, ο 17χρονος, Μαξ Φερστάπεν, τερμάτισε στην 7η θέση με την Toro Rosso και έγινε ο νεότερος οδηγός που βαθμολογήθηκε στη Formula 1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, πραγματοποιήθηκε το GP Κατάρ στο νυχτερινό Λουσέιλ, ως πρεμιέρα της σεζόν του MotoGP. Ο επεισοδιακός αυτός αγώνας μονοπωλήθηκε από τις εργοστασιακές Yamaha και Ducati, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να παίρνει τη νίκη και να αφήνει πίσω του τις GP15 των Αντρέα Ντοβιτσιόζο και Αντρέα Ιανόνε.

We're 15 minutes away from today's #VintageMotoGP, the 2015 #ArgentinaGP! 🇦🇷



If you joined us on Friday, you will have seen @ValeYellow46 dance his way to victory at the season opener in Qatar! 😎



Watch Round 3 from Termas de Rio Hondo here! ⬇️https://t.co/OQC1TDXTKZ pic.twitter.com/sbHOxcfwJT