Ο 29χρονος οδηγός της Scuderia Ferrari έκανε ένα εντυπωσιακό comeback στα Grand Prix της Formula 1, κατακτώντας την νίκη στην Αυστραλία.

Αυτό που συνέβη από το δεύτερο στο τρίτο Grand Prix της σεζόν στη Formula 1 θα μείνει στην ιστορία. Την Παρασκευή 8 Μαρτίου ο Κάρλος Σάινθ έχασε τις κατατακτήριες δοκιμές (και την επόμενη μέρα τον αγώνα) στη Σαουδική Αραβία, καθώς υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης σκωληκοειδούς απόφυσης.

Μάλιστα ο αντικαταστάτης του στη Scuderia Ferrari, ο 18χρονος Βρετανός Όλιβερ Μπέρμαν, τα πήγε εξαιρετικά, τερματίζοντας στην 7η θέση. Η επιστροφή του Σάινθ στον αγώνα της Αυστραλίας ήταν αμφίβολη, έως λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι ελεύθερες δοκιμές στο Άλμπερτ Παρκ.

Όσα συνέβησαν από εκεί και πέρα ήταν μαγικά: o 29χρονος Ισπανός όχι μόνο μπήκε στο κόκπιτ της SF-24, αλλά πήρε τη 2η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές. Στον αγώνα πέρασε στο δεύτερο γύρο τον Μαξ Φερστάπεν και τέθηκε επικεφαλής του Grand Prix Αυστραλίας. Και αφού ο Ολλανδός της Red Bull Racing εγκατέλειψε λίγο αργότερα, έφθασε σε μία εντυπωσιακή νίκη, την 3η της καριέρας του στη Formula 1.

O Σάινθ δημοσίευσε ένα tweet με φωτογραφίες από την επέμβαση αλλά και βίντεο από τις προπονήσεις που έκανε ώστε να επιστρέψει σε επίπεδο φυσικής κατάστασης που θα του επέτρεπε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός τριημέρου της F1.

«Ο δρόμος προς την ανάρρωση και φόρος τιμής σε όσους βοήθησαν να συμβούν όλα αυτά. Τώρα είναι ώρα να επιστρέψω στις προπονήσεις, σε καλή κατάσταση και να προετοιμαστώ για τους επόμενους αγώνες. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ».

My road to recovery 😂😂 and a little tribute to the people that made this weekend happen. Now time to get back training, in good shape and prepare the next few races. THANK YOU! pic.twitter.com/FOVffTO6FH