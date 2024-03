Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 δεν μπορούσε να πιστέψει το αποτέλεσμα που πήρε η ομάδα του στον αγώνα της Formula 1 στην Αυστραλία.

Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η φετινή σεζόν της Formula 1 για την Mercedes-AMG. H νέα W15 είναι κατώτερη των περιστάσεων και όπως αποδεικνύεται ένα πολύ δύστροπο μονοθέσιο που υστερεί έναντι του ανταγωνισμού.

Το Grand Prix Αυστραλίας αποδείχθηκε ένας πολύ μίζερος αγώνας για τη γερμανική ομάδα. Οι Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ εγκατέλειψαν, με τον ένα να έχει μηχανικό πρόβλημα και τον άλλο να ατύχημα στον 57ο γύρο που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του μονοθεσίου του.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, ήταν πολύ απογοητευμένος και σοκαρισμένος με την εμφάνιση της ομάδας του στο Άλμπερτ Παρκ: «Υπήρχαν στιγμές στον αγώνα που υστερούσαμε πάρα πολύ σε ρυθμό. Υπήρχαν και κάποιες στιγμές που η απόδοσή μας ήταν σχετικά καλή. Δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε. Στο δεύτερο stint δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε τον Αλόνσο που είχε τη μεσαία γόμα ελαστικών και ήμασταν 1 δευτερόλεπτο πιο αργοί από τις McLaren. Στο τελευταίο μέρος του αγώνα πιέσαμε και είχαμε καλό ρυθμό, όχι όμως όπως του Σάινθ».

A difficult day.



We’re already looking into what caused the PU failure and together we’ll come back stronger 🤝 pic.twitter.com/pmpMi0qcF1