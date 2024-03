H εγκατάλειψη του Ολλανδού της Red Bull Racing στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης ήταν αρκετά επικίνδυνη, όπως καταγράφηκε στις κάμερες.

Έπρεπε να περάσουν σχεδόν δύο χρόνια για να δούμε τον Μαξ Φερστάπεν να εγκαταλείπει σε αγώνα της Formula 1. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing τέθηκε εκτός μάχης στο Grand Prix Αυστραλίας λόγω αστοχίας στο πίσω δεξί του φρένο κι έτσι το σερί του σταμάτησε στις 9 συνεχόμενες νίκες.

Στον τρίτο γύρο του αγώνα στο Άλμπερτ Παρκ, είδαμε καπνό να βγαίνει από το πίσω δεξί φρένο της RB20. Το πρόβλημα είχε εμφανιστεί στον προηγούμενο γύρο, με τον Φερστάπεν να τονίζει πως ήταν σαν να οδηγούσε με χειρόφρενο.

Λόγω των τεράστιων θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν, το δισκόφρενο άρπαξε γρήγορα φωτιά. Ο Φερστάπεν μείωσε ταχύτητα και επέστρεψε αργά-αργά στο γκαράζ της ομάδας του για να εγκαταλείψει. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο επικίνδυνα από αυτό που είδαμε στη ζωντανή μετάδοση.

Κατά την είσοδό του στο pit-lane, το φρένο που είχε πάρει φωτιά εξερράγη βίαια, σε σημείο που πίσω από τον τοίχο υπήρχαν άνθρωποι της πίστας και φωτογράφοι. Κατά μία έννοια, ο Φερστάπεν είναι πολύ τυχερός που η έκρηξη δεν έγινε νωρίτερα στο γύρο, σε σημείο που πίεζε ακόμη το μονοθέσιό του.

H Red Bull Racing αναμένεται να προβεί σε έρευνα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τον Φερστάπεν στην εγκατάλειψη. Αυτό όμως ενδέχεται να γίνει σε μερικές ημέρες όταν η πληγωμένη RB20 του Ολλανδού επιστρέψει στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς στην Αγγλία.

A dramatic day in Melbourne 😵



Max Verstappen's chances of a record-equalling 10th straight victory went up in smoke 😫#F1 #AusGP pic.twitter.com/XyG9RPS31V