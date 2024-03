Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Άλμπερτ Παρκ για το τρίτο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Αυστραλίας. Ο τρίτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου μας έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένουμε σήμερα. Όλα είναι ανοικτά στο σιρκουί πόλης του Άλμπερτ Παρκ, μία διαδρομή πολύ διαφορετική από αυτές των Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας.

Από θέση ισχύος και στην Αυστραλία θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός κατέκτησε την 35η pole position της καριέρας του με έναν εντυπωσιακό γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα έχει για μία ακόμη φορά έναν οδηγό της Ferrari, όμως δεν είναι ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Κάρλος Σάινθ επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στην αγωνιστική δράση και θα δώσει μάχη με τον Φερστάπεν από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

