Η απόδοση της Mercedes είναι απογοητευτική σε ένα ακόμα Grand Prix της Formula 1.

Σε μία πίστα όπου μετράει 8 pole positions, ο Λιούις Χάμιλτον δεν κατάφερε φέτος να περάσει καν στο Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές. O Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 σημείωσε τον 11ο χρόνο στη δεύτερη περίοδο στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ της Αυστραλίας και θα εκκινήσει από το δεύτερο μισό του grid στον αγώνα της Κυριακής (6 πμ, ώρα Ελλάδας).

Ο 39χρονος οδηγός είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι δεν νιώθει άνετα με το μονοθέσιο, κάτι που αποδείχθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές.

Είναι η χαμηλότερη θέση που έχει καταλάβει ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 σε κατατακτήριες δοκιμές στην Μελβούρνη από το 2010. O teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ήταν 10ος και πέρασε τελευταίος στο Q3.

Q2 CLASSIFICATION



