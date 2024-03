«Είναι η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας μου», δήλωσε ο Λόγκαν Σάρτζεντ που αναγκάστηκε να παραχωρήσει το μονοθέσιό του στον Άλεξ Άλμπον.

Η έξοδος του Άλεξ Άλμπον κατά την πρώτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Αυστραλίας έφερε την Williams Racing σε δύσκολη θέση. Η ζημιά στην FW46 του Ταϊλανδού αποδείχθηκε τόσο μεγάλη που δεν υπήρχε η δυνατότητα επισκευής ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών και του αγώνα στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής 24 Μαρτίου (εκκίνηση στις 6 πμ, ώρα Ελλάδας).

Further to Alex’s accident in FP1, we can confirm that he will not participate in FP2 while we continue to assess the damage. Alex was uninjured in the incident. pic.twitter.com/57avAy1FFQ