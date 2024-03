Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Άλμπερτ Παρκ της Αυστραλίας.

Με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Αυστραλίας, ο τρίτος αγώνας της Formula 1 για το 2024. Το FP1 στην πίστα του Άλμπερτ Παρκ χαρακτηρίστηκε από διάφορα συμβάντα, με πιο σημαντικό να είναι η πρόσκρουση του Άλεξ Άλμπον στις μπαριέρες στην έξοδο της στροφής 7.

Ταχύτερος οδηγός της διαδικασίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε χρόνο 1:18,564 και ξεπέρασε κατά 18 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές, καθώς ο τρίτος Τζορτζ Ράσελ ήταν μόλις 33 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Νόρις.

Στο ίδιο δέκατο του δευτερολέπτου ήταν οι έξι πρώτοι οδηγοί στο FP1. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari SF-24 ήταν στην 4η θέση, μπροστά από τον εντυπωσιακό Γιούκι Τσουνόντα της RB, ενώ στην 6η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ.

Στην 7η θέση ήταν ο Λανς Στρολ με την Aston Martin AMR23, o οποίος ξεπέρασε τους Κάρλος Σάινθ με Ferrari, Λιούις Χάμιλτον με Mercedes και Όσκαρ Πιάστρι με McLaren. H διαφορά των 10 ταχύτερων οδηγών ήταν στα 0,354 δευτερόλεπτα.

Σε όλο το FP1 είδαμε τους οδηγούς να δυσκολεύονται με τα μονοθέσιά τους και κάποιοι μάλιστα είχαν… περιπέτειες εκτός πίστας. Έξοδο μετά τη γρήγορη στροφή 10 είχαν οι: Φερνάντο Αλόνσο, Βάλτερι Μπότας, Λιούις Χάμιλτον, Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ.

Το μεγαλύτερο συμβάν ήταν η πρόσκρουση του Άλεξ Άλμπον στις προστατευτικές μπαριέρες. Με 20 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας, ο Ταϊλανδός έχασε τον έλεγχο της Williams FW46 στο κερμπ της στροφής 7 και προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του. Ως αποτέλεσμα, η διαδικασία διεκόπη για 10 λεπτά, μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Άλμπον και καθαριστεί το σημείο.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών είναι προγραμματισμένη για τις 7:00 πμ ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP1 GP Αυστραλίας

Φωτογραφίες: F1/X