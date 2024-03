Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να πηγαίνει «down under», στο Άλμπερτ Παρκ της Αυστραλίας.

Μετά από κενό μίας εβδομάδας, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει με ένα πολυαγαπημένο Grand Prix. Ο τρίτος σταθμός για το 2024 είναι το σιρκουί πόλης του Άλμπερτ Παρκ που θα φιλοξενήσει το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 22-24 Μαρτίου. Αυτή τη φορά, ο αγώνας θα διεξαχθεί ημέρα Κυριακή, σε αντίθεση με τα δύο πρώτα Grand Prix (σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία) που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο.

Η πίστα του Άλμπερτ Παρκ εισήλθε στο πρόγραμμα της Formula 1 το 1996 και σε πολλές περιπτώσεις έχει φιλοξενήσει πρεμιέρες σεζόν. Στη σημερινή της μορφή έχει μήκος 5.278 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 58 γύρους.

It's RACE WEEK in the land down under 🇦🇺 🦘#F1 #AustralianGP pic.twitter.com/2zxgLqAufM