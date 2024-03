To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται το τετραήμερο 28-31 Μαρτίου στην Κένυα. Πόσο απαιτητικός είναι όμως πλέον ο αγώνας;

Οι παλιοί φίλοι των ράλλυ σίγουρα θα θυμούνται τη φράση ότι «το Ακρόπολις και το Σαφάρι είναι οι πιο δύσκολοι αγώνες». Και μάλλον είχαν δίκιο όσοι το έλεγαν, καθώς ακόμα και ο τερματισμός στην Ελλάδα και την Κένυα ήταν κάτι σαν... νίκη για τα πληρώματα.

Το φετινό WRC συνεχίζεται στα τέλη του Μαρτίου (28-31 του μήνα), με το Ράλλυ Σαφάρι της Κένυας. Θα δούμε και πάλι εντυπωσιακά πλάνα με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να περνούν δίπλα από ζέβρες, ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις και ρινόκερους.

Είναι όμως πραγματικά τόσο δύσκολο το σύγχρονο Σαφάρι όσο αυτό του παρελθόντος; Προφανώς όχι, καθώς κανείς τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ όσο και στη διοργανώτρια αρχή δεν θέλει να εγκαταλείψουν τα περισσότερα πληρώματα.

Κάποια χρόνια οι εγκαταλείψεις ξεπερνούσαν τον αριθμό των συμμετεχόντων που έφθασαν στην ράμπα του τερματισμού. Δείτε πίσω στο 1996, τον Χιρτζί Καρίμ από την Ουγκάντα να κάνει... λασπόλουτρο με την Toyota Celica Turbo 4WD.

Και πέντε χρόνια αργότερα, το 2001, ο Φρανσουά Ντελεκούρ να προσπαθεί να κρατήσει το Ford Focus RS WRC πάνω στον λασπωμένο δρόμο.

Will we see more of this next week? 🇰🇪👀 pic.twitter.com/fJKa0NZ2EI