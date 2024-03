Δηλώσεις γεμάτες νόημα από τον επικεφαλής της Mercedes-AMG σε ερώτηση για το αν πρέπει να σταματήσει η κυριαρχία της Red Bull Racing.

Ανέκαθεν στη Formula 1 υπήρχαν εποχές που μία ομάδα κυριαρχούσε. Τώρα είναι σειρά της Red Bull Racing η οποία έχει διαδεχθεί τη Mercedes-AMG. H αυστριακή ομάδα έχει κερδίσει τα τρία τελευταία πρωταθλήματα και το φετινό της ξεκίνημα στη σεζόν μαρτυρά πως αυτό μάλλον δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Το 2023 κατέκτησε 21 νίκες σε 22 Grand Prix, με τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει τους 19 από αυτούς. Η κυριαρχία του Ολλανδού και της Red Bull Racing έχουν δημιουργήσει γκρίνια, κυρίως στα social media, και δεν είναι λίγοι αυτοί που ζητούν αλλαγές στους κανονισμούς της Formula 1.

O επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε σχετικά με το αν θα επιθυμούσε να γίνουν αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς ώστε να αλλάξει η ισορροπία στη δυναμική των ομάδων. Ο Αυστριακός απάντησε: «Δεν θέλω να πέσω στην παγίδα ενός επικεφαλής από το διπλανό γκαράζ που έλεγε το 2014 και το 2015 πως πρέπει να αλλάξουμε τους κανονισμούς επειδή η ομάδα μου ήταν κυρίαρχη. Πιστεύω πως η Red Bull έχει κάνει την καλύτερη δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια και πρέπει να τους απονείμουμε τα εύσημα. Εξαφανίζονται στον ορίζοντα και κανείς τους δεν είναι κοντά. Είναι σε άλλο επίπεδο. Το σπορ μας είναι ειλικρινές και η καλύτερη απόδοση μονοθεσίου, οδηγού και ομάδας ανταμείβεται».

Ο επικεφαλής ομάδας που επικαλείται ο Βολφ δεν είναι άλλος από τον «καλό του φίλο» Κρίστιαν Χόρνερ της Red Bull Racing. O Βρετανός. όταν το 2014 η ομάδα του δεν ήταν όσο ανταγωνιστική ήταν τα προηγούμενα χρόνια, καλούσε συνεχώς την FIA για να μειώσει το πλεονέκτημα της Mercedes-AMG που είχε τότε το προβάδισμα.

Τόσο η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού όσο και Formula 1, σε εποχές κυριαρχίας ομάδων άλλαζαν τους κανονισμούς για να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Παράλληλα όμως δεν έχανε ποτέ τον αξιοκρατικό του χαρακτήρα. Ωστόσο φαίνεται πως τώρα αυτή η τακτική έχει εγκαταλειφθεί.

