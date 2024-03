Ένα πολύ ασυνήθιστο συμβάν συνέβη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της RB μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στο Μπαχρέιν.

Στους τελευταίους γύρους του Grand Prix Μπαχρέιν «άναψαν τα αίματα» στην RB. Οι Γιούκι Τσουνόντα και Ντάνιελ Ρικάρντο έδιναν μάχη για την 12η θέση με τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas. Ο Ιάπωνας ήταν μπροστά από τον Αυστραλό και είχε τη σκληρή γόμα ελαστικών έναντι της μαλακής γόμας που είχε ο teammate του.

Η RB έδωσε εντολή στον Τσουνόντα να αφήσει τον Ρικάρντο να περάσει για να ξεπεράσουν τη Haas του Μάγκνουσεν. Ο Ιάπωνας αρνήθηκε εξ’ αρχής, αλλά υπάκουσε εν τέλει στα team orders κάνοντας πολλά παράπονα στον ασύρματο. Ωστόσο ο Ρικάρντο δεν κατάφερε ποτέ να περάσει τον Δανό, ενώ δεν υπήρξε εντολή από την ομάδα να δώσει τη θέση πίσω στον Τσουνόντα.

Μετά τον τερματισμό και κατά τη διάρκεια του cool down lap, συνέβη ένα πολύ παράξενο περιστατικό, σπάνιο ανάμεσα σε teammates. Ο Τσουνόντα στη στροφή 8 επιτέθηκε στον Ρικάρντο μπλοκάροντας τους εμπρός τροχούς του δείχνοντάς του πόσο δυσαρεστημένος ήταν με τις εντολές της ομάδας. Σαν να μην έφτανε αυτό, στην έξοδο της στροφής έκανε «μαγκιές» στον Ρικάρντο πατώντας απότομα το γκάζι, με τους δύο παραλίγο να έχουν επαφή.

Δείτε το συμβάν στο παρακάτω βίντεο.

Post race Yuki dives in on Daniel, locks up, then almost hits him lmfao this is the immaturity at work pic.twitter.com/9Px48c2rG4