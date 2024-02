Andeli Mototouring: Τρεις ξεχωριστές προτάσεις για ταξίδι με μοτοσικλέτα

Τυνησία, Ρουμανία ή Καππαδοκία; Εσείς διαλέγετε το ταξίδι των ονείρων σας για το 2024, η Andeli υπογράφει την επιτυχία του.

Το πρόγραμμα εκδρομών με μοτοσικλέτα εκτός συνόρων που διοργανώνει η εξειδικευμένη στο είδος Andeli Mototouring είναι έτοιμο για το 2024 και περιλαμβάνει μαγικές διαδρομές και μοναδικές εμπειρίες, ικανές να σας συνοδέψουν για μια ολόκληρη ζωή. Η αρχή θα γίνει το Μάϊο με μια 12ήμερη απόδραση στη μαγευτική Τυνησία, δύο μήνες μετά ακολουθεί ένα μοναδικό 9ήμερο οδοιπορικό στην πατρίδα του κόμη Δράκουλα Ρουμανία και τον Οκτώβριο ένα 12ήμερο στην Καππαδοκία με το έντονο ελληνικό αποτύπωμα.

Κάθε ταξίδι έχει προετοιμαστεί στην παραμικρή του λεπτομέρεια από την εταιρεία Andeli, που χρόνια τώρα πρωτοστατεί στις αποδράσεις με δύο τροχούς, εντός και εκτός συνόρων. Η εμπειρία, η γνώση, η απόλυτη εξειδίκευση και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων της είναι η καλύτερη εγγύηση για την απόλυτη επιτυχία!

Τα ταξίδια, και ιδιαίτερα τα ταξίδια με μοτοσικλέτα, είναι ο ιδανικός τρόπος να γνωρίσουμε πραγματικά καινούρια μέρη και πολιτισμούς. Σε αυτό το ταξίδι μας στην Τυνησία, θα γνωρίσουμε αυτή τη Μεσογειακή χώρα που βρίσκεται στο μέσο της βορειοαφρικανικής ακτογραμμής. Η Τυνησία έχει δεχθεί εμφανείς, μέχρι και σήμερα, επιρροές από τον αρχαιοελληνικό, ρωμαϊκό, αραβικό, ισπανικό και γαλλικό πολιτισμό. Θα επισκεφτούμε γραφικά Βερβέρικα χωριά με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οάσεις, αλλά και σύγχρονα θέρετρα με εξαιρετικές παροχές. Θα διανυκτερεύσουμε σε «σκηνές», με τα πόδια μας να βυθίζονται στην άμμο της Σαχάρας, κάτω από ένα γαλαξία αστεριών. Θα δοκιμάσουμε έντονες γεύσεις, προβάροντας αέρινες ενδυμασίες και θα παζαρέψουμε σε τοπικές αγορές μπαχαρικών, υφασμάτων, κεραμικών. Θα φωτογραφηθούμε μέσα σε σκηνικά κινηματογραφικών ταινιών που έμειναν στην ιστορία της έβδομης τέχνης και φυσικά θα «δοκιμαστούμε» οδηγώντας δίπλα σε αμμόλοφους και μέσα σε φυσικές αλυκές. Φτάνοντας στην πύλη της Σαχάρας θα κοροϊδέψουμε τις αισθήσεις μας με τους αντικατοπτρισμούς της ερήμου και μέσα από τις διαδρομές μας θα ζήσουμε στιγμές και θα χαράξουμε στο μυαλό μας, αλλά κυρίως στην καρδιά μας, εικόνες και συναισθήματα που θα μας ακολουθούν μια ζωή.

» Πληροφορίες/συμμετοχή εδώ

Ταξίδι στον τόπο των θρύλων και των παραμυθιών, μια χώρα πλούσια σε ιστορία, παρθένα δάση, γραφικά χωριά, μοτοσικλετιστικούς προορισμούς και φιλόξενους κατοίκους. Θα οδηγήσουμε στα ομορφότερα ορεινά περάσματα της Ευρώπης, την Transalpina και το Transfagarasan, θα επισκεφτούμε το κάστρο Bran, γνωστό και ως Κάστρο του Κόμη Δράκουλα, μαθαίνοντας τους μύθους των Καρπαθίων και της Τρανσυλβανίας και θα απολαύσουμε το πανέμορφο και πλούσιο σε ιστορία Βουκουρέστι. “Bonus” σε αυτό το ταξίδι, η διαμονή μας στο Σιμπίου, όπου θα παρακολουθήσουμε τον «πρόλογο» μέσα στην πόλη του παγκοσμίως γνωστού αγώνα Extreme Enduro “Red-Bull Romaniacs”. Μια μοναδική γιορτή, ένα μοναδικό θέαμα, μια μοναδική εμπειρία για όλους τους μοτοσικλετιστές. Φυσικά η Ρουμανία δεν είναι μόνο ορεινά περάσματα. Είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία, με παράδοση και μύθους, γοτθική αρχιτεκτονική σε ναούς και κάστρα. Εμφανή είναι βέβαια και τα σημάδια της πρόσφατης ιστορίας του 20ου αιώνα με τη Σοβιετική πινελιά στις μεγάλες πόλεις αλλά και την επαρχία. Οι κάτοικοι της Ρουμανίας αγαπούν τη μοτοσικλέτα και φαίνεται σε κάθε επαφή με τους ταξιδιώτες. Είναι φιλόξενοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν σε κάθε ευκαιρία. Η γειτονική μας Βουλγαρία βέβαια δεν μένει πίσω, ούτε σε φυσική ομορφιά, ούτε σε διαδρομές. Σε αυτό το ταξίδι θα γνωρίσουμε και τις δύο όψεις αυτών των δύο γειτονικών χωρών. Θα επισκεφτούμε τη Σόφια και το Βουκουρέστι, τις εντυπωσιακές πρωτεύουσες με «αέρα» κεντρικής Ευρώπης, αλλά και μικρότερες πόλεις όπως την πανέμορφη Κράιοβα και το παραδοσιακό Σιμπίου στη Ρουμανία και το γραφικό Βέλικο Τάρνοβο και την εκπληκτική Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία. Τα καταπράσινα δάση, τα μεγάλα και μικρότερα ποτάμια και τα μαγικά βουνά και στις δύο αυτές χώρες, συμπληρώνουν μια ταξιδιωτική εμπειρία μοναδική.

» Πληροφορίες/συμμετοχή εδώ

Η γειτονική μας Τουρκία είναι μια χώρα αχανής, με ανθρώπους φιλόξενους και η οποία αποτελεί έναν μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό. Μνημεία άλλων εποχών και πλήθος κατακτητών ανά τους αιώνες, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε όλη την έκτασή της, από τα παράλια του Αιγαίου έως τα απόκρημνα βουνά στο βορρά και τις αχανείς εκτάσεις της ανατολής. Από την κοντινή μας Μικρά Ασία με την αρχαία Έφεσο, μέχρι την Καππαδοκία και φυσικά την Κωνσταντινούπολη, μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής ιστορίας βρίσκεται εκεί. Από τα παράλια της Ιωνίας, την Τροία, την Έφεσο μέχρι το Προκόπι, θα ακολουθήσουμε ένα τμήμα του πασίγνωστου «δρόμου του μεταξιού», θα πιούμε τσάι με μέντα, θα ψωνίσουμε μπαχάρια στις ξακουστές αγορές της χώρας, θα δοκιμάσουμε παραδοσιακά φαγητά και γλυκά και θα «γνωρίσουμε» τις παραδοσιακές τέχνες της χώρας. Κάθε επίσκεψη στην Τουρκία ξεδιπλώνει και μια καινούρια πτυχή της. Σε αυτό το ταξίδι θα πλημμυρίσουμε από εικόνες, συναισθήματα και αρώματα της Ανατολής.

» Πληροφορίες/συμμετοχή εδώ

Σημαντική έκπτωση με προ-κράτηση

Αν σας ενδιαφέρει να ταξιδέψετε μαζί μας σε ένα από τα οδοιπορικά του 2024, τότε προλάβετε να κάνετε «Early Booking» και θα κερδίσετε 15% έκπτωση! Και αν είστε ένας από τους τυχερούς που έχετε ξαναταξιδέψει μαζί μας, τότε επικοινωνήστε άμεσα για να εξασφαλίσετε ακόμα καλύτερη τιμή!

Who is who